Показали акторів українського романтичного фентезі "Мавка. Справжній міф"

У Києві розпочалися зйомки фентезі "Мавка. Справжній міф". Як раніше повідомляли, більшість ролей у фільмі зіграють дебютанти. У пресрелізі наданому УП.Культура знімальна група розповіла, що Мавку зіграє Аріна Бочарова, акторка львівського театру імені Леся Курбаса, а Лук’яна – Іван Довженко, актор національного театру імені Івана Франка.

Також у фільмі зніметься батько Івана – В’ячеслав Довженко, відомий ролями у "Кіборги", "Будинок "Слово": Нескінчений роман". Він зіграє викладача, який очолює експедицію студентів-біологів.

"Докладаю максимум зусиль і роблю свою роботу, щоб мій персонаж вдався. Трошки хвилююся, тому що цікаво завжди було, що тато скаже і подумає про мою роботу в кадрі і на сцені, а тут ми будемо як колеги вперше. Це викликає приємні хвилювання і дуже вдячний долі, що так сталося і ми з ним будемо разом у цій картині", – поділився враженнями актор Іван Довженко.

Молодих біологів зіграють актори-студенти Едуард Поляков, Поліна Зеленська, Максим Гаєвський, Паола Елізабет Джин, Анастасія Янкова.

Мавок зіграють як дебютантки, так і вже досвідчені акторки. Серед них Аліна Коваленко ("Потяг у 31 грудня", "Троє"), Єлизавета Цілик (британський Netflix-серіал "Один день"), Кароліна Мруга ("Уроки толерантності"), Ксенія Ігнат ("Я, Ніна") та інші.

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Русалок та володарок Темного Озера зіграють: Олеся Романова ("Віддана"), Юлія Буйновська ("Кріпосна") та Роксолана Валівоць (театр Aktorstvo). Також у фільмі з’явиться Дмитро Павко ("Прикордонники", "Каховський об’єкт"), Надія Левченко ("Жіночий лікар. Нове життя", "Перевізниця"), Андрій Подлєсний ("МУР. Ти [Романтика] в кіно", "Каховський об’єкт"), Олександр Соколов ("Реванш") та інші.

"Багато з них – учорашні чи сьогоднішні студенти, яким ми дали потужний майданчик для першої появи у повнометражному кіно. Це знову наш унікальний кейс на вітчизняному кіноринку, від якого виграє вся індустрія у майбутньому", – прокоментувала продюсерка Ірина Костюк.

Розпочалися зйомки фентезі "Мавка.Справжній міф" Фото надані пресслужбою

Зйомки фільму уже розпочалися і триватимуть два місяці. Стрічку знімають біля лісових озер, завалин, а також створили штучний водоспад у Коростишівському каньйоні. У всеукраїнський прокат стрічка вийде у березні 2026-го.

За сюжетом мавки та русалки виходять на берег раз на чотири роки. Так вони з’являться у сучасному світі. У той же час у лісі випадково з’явиться група біологів, які досліджують територію. Отак одночасно в одному місті з’являться міфічні персонажі та реальні. Саме тут головний герой зустріне мавку, не підозрюючи, що вона міфічна істота. Між ними зароджуються почуття, що несуть за собою небезпеку для них обох.

Режисеркою картини є Катя Царик, оператором-постановником фільму – Юрій Король, який знімав "Захар Беркут", "Потяг у 31 грудня", "Перші Дні" тощо. Сценарист – Ярослав Войцешек ("Мавка. Лісова пісня", "Конотопська відьма", "Захар Беркут", "Сторожова застава" та інші). Продюсують стрічку Ірина Костюк та Анна Єлісєєва, які створили анімацію "Мавка. Лісова пісня".

Дистрибутор кінотеатральних прав на території України: Green Light Films у колаборації з FILM.UA Distribution.

Торік продюсерка анімаційного фільму Ірина Костюк в інтерв'ю УП.Життя розповідала про плани створення фентезійного фільму про Мавку.

Як міжнародний референс проєкту вона наводила приклад "Сутінків" – саги про вампірів.

Також команда готує анімаційний серіал-пріквел. Для цього вже законтрактували копродакшн-партнерів – французьку компанію TeamTo.

"Мавка" стала найкасовішою анімацією за всю історію українського кінопрокату.