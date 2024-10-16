Вийшов трейлер української драми про дорослішання "Назавжди-назавжди"

Вийшов офіційний трейлер дебютної ігрової драми "Назавжди-назавжди" режисерки Анни Бурячкової. Стрічка вийде на великих екранах вже 21 листопада.

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Головна героїня Тоня (її грає Аліна Чебан) переходить зі школи в центрі міста до школи у спальному районі. Тут вона потрапляє до компанії відчайдушних підлітків, що шукають неприємностей на околицях Києва 90-х. А згодом опиняється в центрі любовного трикутника: закохується в Журіка (Захарій Шадрін) та відчуває потяг до брата подруги Сані (Артур Алієв).

"У цьому світі майже дорослих Києва наприкінці 90х немає місця для напівтонів: палке кохання – назавжди, непохитна дружба – назавжди, життєва драма – назавжди. Назавжди?", – йдеться в описі до відео.

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Режисерка Анна Бурячкова – відома кліпмейкерка, яка знімала для гуртів ONUKA, BRUTTO, "Океан Ельзи" та багатьох інших українських виконавців. Серед її останніх робіт – відео на пісню "Герої вмирають" співачки та захисниці Стасік.

Раніше для УП.Культура вона поділилася своїм баченням фільму: "Це дійсно пісня любові, присвячена підліткам 90-х. Кіно про підлітків, але для тих, хто вже виріс, але не подорослішав. І це кіно про те, чи нам дійсно потрібна верифікація люблячими очима для того, щоб відчувати своє існування. Щоб заслуговувати на існування".

Співавторкою сценарію стрічки стала українська режисерка та сценаристка Марина Степанська ("Чоловіча робота", "Стрімголов"). Операторкою-постановницею – Лєна Чеховська, яка знімала фільми "Сімейний портрет" та "Клятва" Марини Вроди і "Помин" Ірини Цілик.

Про нагороди і здобутки фільму

Прем'єра стрічки "Назавжди-назавжди" відбулася на 80-му Венеційському кінофестивалі у 2023 році. Тоді це був єдиний фільм українського режисера-сучасника, що представлений у Венеції й змагався за нагороду у спеціальній програмі Orizzonti Extra.

Вже у листопаді 2023 року фільм отримав головний приз 33-го міжнародного німецького кінофестивалю Film Festival Cottbus. Журі фестивалю вирішило віддати головний приз стрічці Бурячкової "за захопливу історію дорослішання, яка достовірно, зворушливо та в добре побудованій манері зображує потрясіння у Східному блоці у 90-х".

У вересні стрічка стала номінантом на Шосту Національну премія кінокритиків "Кіноколо" у категорії "Відкриття року".