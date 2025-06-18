Внаслідок російської атаки зруйновано видавництво у Києві

Унаслідок російської атаки в ніч на 17 червня зруйновано склад видавництва "Український пріоритет". Офіс та склад зруйновано вщент.

Про це повідомив директор видавництва Володимир Шовкошитний.

"Сьогодні я власними руками розгрібав попіл чотирнадцяти років свого життя, але я твердо знаю про Фенікса. Отож переконаний – все буде Україна! А "Український пріоритет" обов'язково постане із попелу!" – написав він.

Видавництво оголосило акцію зі збору коштів "Поверни українську історію" Володимир Шовкошитний

Як зазначив видавець, згоріли десятки тисяч книг, понад 130 найменувань. Серед них література про нашу історію, починаючи від скіфської доби до сьогодення. Знищено близько 50 видань про історію України від скіфів до сьогодення.

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Видавництво оголосило акцію зі збору коштів "Поверни українську історію".

Видавництво "Український пріоритет"

Видавництво заснував у 2011 році Володимир Шовкошитний.

"Український пріоритет" займається видавництво історичних романів та науково-публіцистичних робіт, які руйнують російські міфи та наративи. За час свого існування у видавництві опубліковано понад 100 авторів, серед яких – переможці різноманітних премій, зокрема 9 лавреатів Шевченківської премії.

Торік 23 травня 2024 року росіяни вдарили по друкарні "Фактор-друк" у Харкові. Згоріло 50 тисяч книжок, 7 людей загинули та ще 22 працівники друкарні постраждали.

Цьогоріч її вже відновили.