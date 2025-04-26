Bihus.Info: Власник українських видавництв з російським паспортом зареєструвався підприємцем у "ДНР"

Власник кількох українських видавництв для дітей Володимир Моісеєнко зареєструвався як підприємець в окупованому Донецьку, використавши для цього паспорт громадянина РФ.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні Bihus.Info.

Автори з'ясували, що українське видавництво "Кредо" заснували в Донецьку партнери Володимир Моісеєко та Геннадій Розенбаум. У 2014 році компанія переїхала в Київ, але власником бізнесу залишився лише Моісеєнко.

Згодом, у 2016 році, він заснував ще одне видавництво для дітей – "Бебі Бук".

Наразі книги "Креда" можна придбати на багатьох великих маркетплейсах. Журналісти виявили, що продукцію видавництва також досі можна знайти на російських сайтах. Однак найновіші книги там видали ще у 2022 році.

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На ринку РФ ці товари представляє компанія "Фортуна", яка має зв'язки з українським "Кредо". За даними розслідувачів, у листопаді 2022 року власником російської компанії став колишній партнер Моісеєнка Геннадій Розенбаум.

"Це має означати дві речі: перше – "Фортуну" скоріше за все весь цей час контролювали "кредівці", друге – ніхто співпрацю з росіянами припиняти не збирався.

Українські бізнесмени з київським видавництвом продовжили працювати з Росією", – вважають журналісти.

Дані з російського державного реєстру підприємців свідчать, що у вересні 2022 року Геннадій Розенбаум зареєстрував бізнес в окупованому Донецьку. У документах його називають громадянином РФ, який веде підприємницьку діяльність у сфері поліграфії та роздрібної торгівлі через інтернет.

Журналісти додають, що бізнесмен навіть міг проживати в Москві станом на кінець 2022 року. Про це свідчить інформація з єдиної медичної аналітичної системи російської столиці.

Його колишній партнер Володимир Моісеєнко, який досі є власником "Кредо" та "Бебі Буку", також увійшов до переліку фізичних осіб підприємців у "ДНР" у січні 2025 року. За даними з тамтешніх реєстрів, для цього Моісєнко надав документи про громадянство РФ.

Журналістам вдалося зв'язатися з Моісеєнком за номером, за яким він реєструвався в забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте". Для створення сторінки там бізнесмен також використав електронну пошту, яку вказав і при реєстрації підприємцем в окупованому Донецьку.

У коментарі для журналістів Моісєєнко розповів, що наразі проживає в Німеччині. Чоловік визнав, що раніше продавав книжки до Росії, але стверджує, що пізніше припинив це.

У розмові з розслідувачами бізнесмен заявив, що не має російського громадянства і не реєструвався як підприємець у Донецьку.

"Щоправда, визнав, що визнав на окуповану територію після початку повномасштабної [війни] з особистих питань", – додали розслідувачі.

Журналісти заявили, що із зібраною інформацією звернулися до Служби безпеки України та німецького посольства.

У 2023 році розслідувачі з'ясували, які книжкові компанії на українському ринку досі вели бізнес із Росією.

