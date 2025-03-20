У Харкові відновили друкарню, зруйновану рік тому російською ракетою

У Харкові друкарню Фактор-Друк, яка була зруйнована ракетним ударом у травні 2024 року.

Про це повідомила перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Рік тому російський обстріл зруйнував друкарню у Харкові. Пам’ятаю, як Сергій Політучий приніс обгорілі дитячі книжки – ті ж, що читає моя донька і це просто розбило мені серце", – написала спогади Юлія Свириденко.

Відновити друкарню допоміг мільярдер-благодійник Говард Баффет.

Уже наприкінці січня генеральна директорка друкарні Тетяна Гринюк розповіла, що підприємству вдалося відновити три пошкоджені технічні засоби та придбати чотири вживані машини. Тоді друкарня вже могла самостійно виконувати повний цикл виробництва під деякі замовлення.

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Фактор-Друк – це один з найбільших типографських комплексів повного циклу в Європі. На підприємстві, розташованому в Харкові друкувалися майже всі українські видавці, велика кількість шкільних підручників.

Зранку 23 травня 2024 року російська армія вдарила по друкарні ракетою С-300. Тоді загинуло сім працівників, 21 людина була поранена. У результаті російської атаки згоріли 50 тисяч книг.

Власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий тоді заявляв, що через удар по "Фактор-Друк" потужність видавничого ринку може скоротитися на 40%.

Стенд з обгорілими книжками на фестивалі Книжковий Арсенал, червень, 2024 Мистецький арсенал

За кілька днів генеральна директорка Vivat Юлія Орлова опублікувала лист, у якому розповіла, як можна допомогти друкарні.