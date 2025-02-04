"Знятий з військового обліку". Вокаліст гурту Nazva Павло Гоц мобілізувався

Вокаліст і контрабасист гурту Nazva Павло Гоц приєднався до лав українських захисників.

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp !

Про це музикант повідомив в своєму Instagram.

"Знятий з військового обліку. Підстава: військовослужбовець", – написав Гоц.

@pavlo_gots / Instagram

@pavlo_gots / Instagram

РЕКЛАМА:

@pavlo_gots / Instagram

Nazva – галицько-донбаський український музичний гурт, створений у 2019 році львівянином Павлом Гоцом та Ярославом Яровенком із Горлівки. Музиканти визначаються свій стиль як "альтернативний етно-арт хаос".

В 2023-му році їх трек "Сіґеле-Міґеле" очолив список найбільш прослуховуваних композицій в українському Shazam. Наразі має більше 7 мільйонів прослуховувань на платформах.

У 2024 році були фіналістами Нацвідбору на Євробачення. Для конкурсу музиканти представили пісню Slavic English.