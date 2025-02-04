"Знятий з військового обліку". Вокаліст гурту Nazva Павло Гоц мобілізувався
Павло Гоц
@pavlo_gots / Instagram
Вокаліст і контрабасист гурту Nazva Павло Гоц приєднався до лав українських захисників.
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Про це музикант повідомив в своєму Instagram.
"Знятий з військового обліку. Підстава: військовослужбовець", – написав Гоц.
@pavlo_gots / Instagram
@pavlo_gots / Instagram
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@pavlo_gots / Instagram
Nazva – галицько-донбаський український музичний гурт, створений у 2019 році львівянином Павлом Гоцом та Ярославом Яровенком із Горлівки. Музиканти визначаються свій стиль як "альтернативний етно-арт хаос".
В 2023-му році їх трек "Сіґеле-Міґеле" очолив список найбільш прослуховуваних композицій в українському Shazam. Наразі має більше 7 мільйонів прослуховувань на платформах.
У 2024 році були фіналістами Нацвідбору на Євробачення. Для конкурсу музиканти представили пісню Slavic English.