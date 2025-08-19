Восени запрацює Український фонд культурної спадщини – Мінкульт

Знищений російськими обстрілами музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка Харківської області, який досі не законсервували

Восени планують створити Український фонд культурної спадщини, який діятиме за кордоном. Кошти з нього йтимуть на відбудову зруйнованої спадщини.

Про це повідомила тимчасово виконуюча обов’язки міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна у коментарі Укрінформ.

Вона зазначила, що на Конференції з відновлення України у Римі створили Альянс стійкості культури та обговорили наміри щодо створення Українського фонду культурної спадщини.

"Якраз восени ми плануємо створити цей фонд. Це буде незалежна інституція, що функціонуватиме не в Україні, але спрямовуватиме кошти, залучені від партнерів, на відбудову. Вже до кінця року плануємо залучити 500 млн грн на відновлення української культурної спадщини", – сказала Бережна.

На момент поїздки до Риму міністром культури та стратегічних комунікацій був Микола Точицький, тоді він заявляв, що сім країн зголосилися зробити внески до Фонду від 1 мільйона євро.

Експерти Ольга Сагайдак, голова Коаліції дієвців культури та Володимир Воробей, директор Агенції PPV, які були на воркшопі у Флоренції щодо створення УФКС, пояснили для УП.Культура, які функції виконуватиме Фонд.

Як зазначили експерти, Фонд першочергово має займатися консервацією пошкоджених пам’яток, реставрацією рухомих об’єктів спадщини, а також будуванням фондосховищ для евакуації із загрожених територій картин, скульптур, археологічних предметів, об’єктів природознавчих та краєзнавчих музеїв.

Задачі після війни – у першу чергу відновлення нерухомих об’єктів культурної спадщини.

Учора, 18 серпня, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко презентувала Проєкт Програми дій Уряду, який складається з 12 пріоритетних напрямків. Серед них є культура. Свириденко зазначила, що Уряд планує розпочати реставрацію щонайменше 10 об’єктів культурної спадщини до кінця 2025 року. До 2026 року залучити не менше 500 мільйонів гривень на збереження та відновлення культурних пам’яток.