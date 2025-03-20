У Нідерландах показали роботу Клімта, яку сто років вважали втраченою

У Нідерландах на мистецькому ярмарку TEFAF вперше представили портрет принца Вільяма Ніі Нортея Довуони, який створив австрійський художник Густав Клімт у 1897 році. Картина вважалася втраченою з 1930-х років, пише CNN.

Двоє колекціонерів передали роботу австрійського художника віденській галереї Wienerroither & Kohlbacher у місті Маастрих. Вона була дуже забруднена і автограф Клімта на ній був майже непомітний.

Галерея підтвердила автентичність портрета разом з істориком мистецтва Альфредом Вайдінгером, який шукав твір два десятиліття. Зараз цю картину оцінюють у €15 мільйонів.

На полотні зображений профіль принца Вільяма Ніі Нортея Довуони – представника народу Ґа (сучасна Гана) в Західній Африці. Принц обрамлений невимушеними мазками із квітковими мотивами. Картина заввишки близько 60 сантиметрів. Портрет символізує стилістичний зсув Клімта "до декоративних елементів", сказав Вайдінгер.

Цю роботу Густав Клімт створив у 1897 році під час віденської Völkerschau [Людський зоопарк] – популярне шоу у Європі XIX—XX століттях. У дослідженні історика мистецтв зазначається, що кілька представників народу, до якого належав принц, прибули до Відня, щоб взяти участь у тому шоу.

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У 1923 році портрет продали на аукціоні з маєтку Клімта. Потім у 1928 році картину позичили для виставки Ернестіни Кляйн, яка перетворила майстерню художника на віллу разом зі своїм чоловіком Феліксом. Незадовго до Другої світової війни, у 1938 році єврейське подружжя втекло в Монако, але місцезнаходження картини до 2023 року залишалося невідомим.

Густав Клімт – австрійський художник і графік, символіст. Один з найвидатніших представників стилю модерн, відомого як “Віденської сецесія”, професор Віденської та Мюнхенської академій. Його картина "Поцілунок" – одна з найбільш тиражованих творів мистецтва.

Портрет принца Вільяма Ніі Нортея Довуони – не перша картина Клімта, яка загубилась і знайшлась. До цього знайшли його картину "Портрет фрейляйн Лізер", яку теж вважали втраченою впродовж століття. Минулоріч її продали на аукціоні за 32 мільйони доларів, хоча артділери очікували отримати за неї набагато більшу суму.





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