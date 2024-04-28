Віднайдену картину Густава Клімта продали дешевше, ніж очікували

Картина, продана за близько 32 мільйони доларів, є найдорожчим витвором мистецтва, який пішов з молотка австрійського аукціону.

Одну з останніх робіт Густава Клімта – "Портрет фрейляйн Лізер" – продали на аукціоні за 32 мільйони доларів. Це найменша з очікуваних сум.

Як повідомляє CNN, картина викликала величезний ажіотаж у світі мистецтва, коли в січні 2023 року її вперше представили після віднайдення. Та, попри це, робота пішла з аукціону за нижню межу своєї вартості – її оцінювали від 32 до 52 мільйонів доларів.

Ставки стартували з 28 мільйонів євро, а саму роботу продали за 30 мільйонів євро (близько 32 мільйонів доларів) без урахування комісії аукціонного дому. Портрет придбав анонімний покупець, інформує аукціонний дім im Kinsky.

Відтепер ця картина – найдорожчий витвір мистецтва, який продавали на австрійському аукціоні.

Ціна продажу була вдвічі меншою ніж та, за яку продали останню картину Густава Клімта – "Жінка з віялом" ("Dame mit Fächer") у Лондоні в 2023 році. Робота, оцінена в 85,3 мільйона фунтів стерлінгів (близько 108,4 мільйона доларів), вважається найдорожчим витвором мистецтва, який коли-небудь продавали на європейських аукціонах.

"Портрет фрейляйн Лізер" – видатний лот за якістю, міжнародним значенням і цінністю – перебував у найдбайливіших руках з моменту його повторного відкриття. Його походження та історія були ретельно досліджені", – кажуть в аукціонному домі.

Як зазначає аукціонний дім, художник почав створювати картину в 1917 року. Невідома жінка, яку Клімт зобразив на полотні, відвідувала його студію для позування дев’ять разів.

Художник помер від інсульту в 1918 році, так і не закінчивши портрет.

Раніше ми розповідали про те, як у варшавському музеї знайшли картину Вінсента Ван Гога.