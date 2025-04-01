Журі World Press Photo вибачилося за поєднання світлини української дівчини з російським військовим

Українська дівчина з Харківщини, яка через війну страждає на панічні атаки

Міжнародне журі та World Press Photo вибачилися за поєднання двох робіт в одну візуальну пару "Підземний польовий шпиталь" Нанни Хайтманн та "По той бік окопів" Флоріана Бахмаєра. Про це відповіли організатори конкурсу "Детектор медіа".

Німецький фотограф Флоріан Бахмаєр показав шестирічну Ангеліну з Харківщини, яка після втечі з-під обстрілів страждає на панічні атаки. Робота має назву Beyond the Trenches та на думку автора, "стала емоційним центром європейського блоку".

На противагу, німецька фотографка Нанна Гайтманн, представила знімок Underground Field Hospital. На ній зображений поранений бойовик "ДНР", що воював на боці російської армії.

"Існує очевидна різниця між дитиною, яка страждає від наслідків війни, і муками солдата окупаційних військ, які спричиняють ці страждання", – написали представники премії.

"Ми не повинні були представляти ці дві фотографії як пару, оскільки це передбачає, що їх слід розглядати і розуміти лише в діалозі одна з одною. Це створює надто спрощену та хибну рівноцінність і відсуває на другий план історію, яку кожна з них розгортає сама по собі. Ці історії, тим часом, вказують лише на два аспекти поточної війни Росії проти України", – зазначила голова міжнародного журі Люсі Контичелло.

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Водночас журі не скасують премію, яку отримав фотограф російської інформаційної агенції ТАСС Михайло Терещенко. Але пообіцяли надалі вдосконалювати правила та процедури роботи з заявками від фотографів, які працюють на державні установи. Вони консультуватися з фотографами, які працюють у таких країнах, як Грузія та Україна, а також з фотографами, які працюють у країнах з репресивними режимами і часто намагаються робити "хорошу роботу у своїх власних складних ситуаціях".

У листі судді World Press Photo пояснили, що кожна робота оцінюється анонімно. Члени журі не знають, хто є фотографами і на кого вони працюють. На наступних раундах суддівства надається обмежена інформація, наприклад, про національність та стать фотографа.

Українська асоціація професійних фотографів (УАПФ) засудила результати міжнародного конкурсу World Press Photo 2025 року.

Там наголосили, що асоціація "здивована" вибором переможців премії та вимагає дотримання стандартів етики, неупередженості та прозорості: "Винагороджуючи російських фотографів, які слугують виразниками державної ідеології РФ, конкурс робить видимою позицію агресора, і таким чином сприяє підміні понять: замість засудження агресора акцентує на співчутті до нього.

Списки переможців одразу ж викликали бурхливу дискусію у спільноті. На список переможців відреагували й українські фотодукоменталісти: Сергій Коровайний, Юлія Кочетова та Влада Ліберова.