Два дні зйомок та 12 камер: як створювали кіноверсію мюзиклу "Ти [Романтика]"

10 квітня на українські кіноекрани виходить стрічка "МУР. Ти [Романтика] в кіно". Це фільм-спектакль — кіноверсія мюзиклу про Розстріляне відродження від творчого об’єднання МУР, який минулоріч з величезним успіхом гастролював Україною. Стрічка знята фахівцями FILM.UA, кінотеатральними дистрибуторами стали FILM.UA Дистрибуція та Кіноманія.

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Генеральна продюсерка FILM.UA Ірина Костюк розповіла про співпрацю з проєктом "МУР":

"Коли театр вирішив зайти у кіносферу, він не міг пройти повз нас. Ми перенесли театр, який зараз в Україні переживає справжній ренесанс, до кінозалів у видовищному та яскравому форматі. І певні, що з проєктом "МУР. Ти [Романтика] в кіно" започаткуємо новий тренд – виходу сценічного мистецтва на кіноекран".

Кадр з фільму

Мюзикл "Ти [Романтика]" вийшов 2024 року та здобув велику популярність — в турі Україною його подивилося близько 60 000 людей. Він розповідає про події у харківському будинку "Слово", де на початку ХХ століття радянська влада вбила сотні представників української творчої еліти.

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На підготовку зйомок кіноверсії пішло менше тижня, а сам запис тривав два дні – 5 та 6 липня 2024 року. Увесь обсяг технічних робіт виконали фахівці FILM.UA: це зйомка, монтування, звук 5.1 та інше.

Щоб відтворити атмосферу театру на кіноекрані, знадобилося 12 камер: 9 статичних, 1 – стедікам, 1 – на крані та 1 – на декорації. Актори мусили кілька разів зіграти виставу: у перший день відбулося її фільмування цілком, на другий – відзняли її з глядачами із фанклубу, а ввечері був основний запис.

Усього в записі кіноверсії взяло участь 35 фахівців.

Кадр з фільму

"МУР. Ти [Романтика] в кіно" – це перш за все виклик для українського глядача. Це прецедент, коли українська вистава матиме повноцінний прокат в кінотеатрах. І саме від глядача залежить, чи продовжиться така традиція. Чи ми будемо зберігати українську театральну культуру так, аби її могли подивитися через десятки років? Ми мріємо, аби наша робота започаткувала тренд на професійний запис вистав, аби зберігати нашу культурну спадщину", – розповідає про співпрацю команда МУР.

Побачити результат перенесення спектаклю "Ти [Романтика]" на кіноекрани можна буде у кінотеатрах вже з 10 квітня.

Про проєкт "МУР"

Проєкт "МУР" був створений під час повномасштабної російсько-української війни українськими митцями з Києва та Донецька. До його складу входять: Олександр Хоменко (режисер, актор, сценарист, автор текстів), Віктор Ткаченко (композитор, актор) і Микола Шмундир (актор), Марія ОʼРайлі (режисерка монтажу), Олександр Заїка (виконавець та автор пісень).

Гурт став відомий у соцмережах документальними відео про історію Щедрика, Павла Тичину, Івана Багряного, Василя Стуса й Василя Симоненка.

Також колектив випустив чотири студійні релізи: "МУР Vol. 1", "Захалявна книжечка" (2022), "Ти [Романтика]" (2024), Pax Romana (2025). До них увійшли пісні на вірші Івана Франка, Василя Стуса, Миколи Вінграновського, Павла Тичини, Василя Симоненка, Юрія Іздрика та інших українських поетів.