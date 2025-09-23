"Божечко, врятуй цю країну від несмаку": в соцмережах обурюються пам'ятником Кузьмі Скрябіну в Коростишеві

У неділю, 21 вересня, встановили пам'ятник загиблому у 2015 році музиканту Андрію Кузьменку, відомому під псевдонімом Кузьма Скрябін у Коростишеві, Житомирська область. Фото скульптури викликало обурення в соціальних мережах.

Урочисте відкриття відбулося з нагоди Дня міста на території міського парку культури та відпочинку.

Як повідомляє Суспільне, скульптура має висоту у 3 метри й на ній зображене обличчя Кузьми. На п’єдесталі нижче розмістили підпис: "Не стидайся, то твоя земля". Скульптуру виготовили з граніту, добутого у місцевих кар'єрів.

Ініціативу встановити скульптуру запропонував місцевий художник і скульптор Олексій Марковський. Його в цьому підтримала міська рада, втім коштів на створення і встановлення не надавала. Місцеві комунальні служби допомогли з організаційними та технічними роботами.

"Від задуму і до його реалізації я все придумав сам. Щоправда, консультувався щодо втілення із моїм наставником – відомим у нашому місті скульптором, автором численних міських та садових і паркових скульптур Віталієм Рожиком. Коли він приходив до мене у майстерню, ми, бувало, разом довго міркували над тим, як ту чи іншу ідею чи деталь краще реалізувати. Думаю, у мене вийшло", – розповів скульптор в коментарі Суспільного.

Реакція на пам'ятник

Хоча на подію у Коростишеві, за інформацією Суспільного, зібралося понад 100 місцевих мешканців, у соцмережах обличчя Скрябіна зі скульптури викликало негативні емоції.

Реакцію місцевих жителів зазняли кореспонденти Суспільне Житомир:

Дехто іронічно почав цитувати самого Кузьму, як, наприклад журналіст і письменник Богдан Логвиненко: "По моєму чувак нас кинули".

"Божечко, врятуй цю країну від несмаку!

Обмеж культуральні ініціативи затятих фанів закарбовувати [перекреслено] спотворювати своїх кумирів.

Поясни Кузьмі, що це прояв любові його поціновувачів, а не копія статуї Горгони з його прізвищем.

Вбережи від стьобу… хоча Скрябін і сам любив стібацця", – написала журналістка та медіатренерка Люба Сорока.

На пост Сороки відреагували медіаменеджери та дієвці культури. Більшість обрала стратегію порівнювати бюст Кузьми з іншими "невдалими" обличчями з пам'ятників.

"Коростишів – бо там масла тоїсть граніту дофіга", – обґрунтував появу пам'ятника в місті журналіст Отар Довженко.

Частина користувачів Facebook порівнювала схожість скульптури Скрябіна з обличчям міфічної Медузи Горгони. Та інтерпретацій до подоби обличчя з'явилося дуже багато.

"У такі моменти хочеться емігрувати з України. Бо і персона Кузьми – суперечлива, щоб їй памʼятники встановлювати, і памʼятники ці як памʼятники несмаку, і час, коли встановлюють, мʼяко кажучи, трохи непідхощящий", – написала телеведуча Леся Вакулюк.

"Щось середнє між медузою Горгоною та родіной матєрʼю у Волгограді", – додав свою версію співзасновник Українського центру соціально-правових досліджень Дмитро Швець.

це не Скрябін а Бах. вони помилилися pic.twitter.com/wEKDmHNuoQ — man and machine🇺🇦🇨🇿 (@dircshnaider) September 22, 2025

Кузьма Скрябін загинув 2 лютого 2015 року під час ДТП у Дніпропетровській області, коли повертався з Кривого Рогу додому. Артиста поховали у родинному склепі на кладовищі в Брюховичах Львівської області.

Пам'ятник Кузьмі Скрябіну у 2015 році встановили у Луцьку.