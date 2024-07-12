Вийшов трейлер документального фільму про легенду української музики Назарія Яремчука

Представлений трейлер документального фільму про легенду української музики Назарія Яремчука – "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Стрічка вийде у всеукраїнський прокат 8 серпня.

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Це документальна біографічна драма про життя та кар'єру Назарія Яремчука як першої української попзірки. Через спогади близьких, особисті щоденники та ексклюзивні хроніки фільм розповідає про його життя та шлях до міжнародної слави, окреслюючи найважливіші етапи кар'єри: перемога на конкурсі "Пісня-71" з "Червоною рутою", загибель Володимира Івасюка, гастролі різними континентами, виступи в Чорнобилі.

Кадр з фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси"

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У кадрі звучать історії дружини артиста Дарини та доньки Марії, колег, учасників гурту "Смерічка", а також вперше уривки з особистих щоденників Назарія. Режисер стрічки Артем Григорян використав їх у якості закадрового голосу.

Кадр з фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси"

Крім того, стрічка показує не лише історію самого Яремчука, але й української музичної сцени 1970–80-х і головних музичних героїв того часу.

Фестивальна прем'єра фільму відбулася на Миколайчук OPEN у Чернівцях. Стрічка закрила цьогорічний кіноогляд.

"Під час фестивальної прем'єри фільму більшість глядачів були у сльозах, а в кінці дякували і аплодували стоячи декілька хвилин. Ось тоді я зрозумів, що ми зробили потрібну і своєчасну роботу. Дуже хочеться, щоб якомога більше людей подивилися цей фільм і зрозуміли, яку спадщину артист по собі залишив", – зазначив продюсер фільму та співзасновник студії KNIFE! Films Максим Сердюк.