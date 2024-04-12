У Швеції вдруге відбудеться фестиваль "Українська весна 2024": що в програмі

Перший "Європейський фестиваль: Українська весна" пройшов у 2023 році

У Швеції вдруге відбудеться "Європейський фестиваль: Українська весна". Він триватиме з 24 квітня по 7 травня 2024 року та обʼєднає 12 культурних подій.

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Слоган фестивалю – "Віддзеркалення в очах один одного – Україна в Європі та Європа в Україні". Він втілює концепцію заходу – представити Україну невід'ємною частиною європейської культурної спадщини.

Події фестивалю розмістяться на 10 різних майданчиках Стокгольма: концертних сценах, музеях, резиденціях культурних представництв, у кінотеатрі та навіть церкві.

Організатори хочуть вкотре нагадати про необхідність посилення допомоги Україні для захисту від агресорки Росії. Тому цьогоріч кожен з 12 днів фестивалю буде присвячений одному з українських митців, що стали захисниками і загинули на фронті.

"Це болюче нагадування всьому світу, що Росія забирає в України найкращих. Хтось з них встиг до війни зробити видатну кар'єру, а хтось був лише на початку свого шляху, що обірвала російська агресія", – розповіла піаністка, засновниця і директорка Українського інституту у Швеції Наталія Пасічник.

Відкриття фестивалю відбудеться 24 квітня на головній концертній сцені Швеції – Королівському концертному холі. Перший день буде присвячений оперному співаку Василю Сліпаку, який загинув на війні з Росією у 2016 році. Цього вечора Наталія Пасічник представить своє переосмислення твору Баха "Добре темперований клавір" разом із вокальним квінтетом Calmus Ensemble (Лейпциг).

29 квітня на фестивалі буде присвячене пам'яті соліста балету Національної опери України Олександра Шаповала. Цього дня виступатиме прима Паризької опери, балерина і хореограф Клермарі Уста. Спеціально для фестивалю вона створила композицію, для якої надихалась творчістю Лесі Українки.

2 травня, у день показу швейцарсько-українського фільму "Ольга", будуть згадувати актора Павла Лі, який загинув біля Ірпеня на початку вторгнення Росії.

Кадр з фільму "Ольга"

Фінал "Європейського фестивалю "Українська весна" відбудеться 7 травня. Цього дня на сцені Королівського концертного холу виступить латвійський скрипаль і диригент Ґідон Кремер разом зі своїм оркестром "Кремерата Балтика".

Вони представлять програму "Пісні долі та надії", до якої увійшли твори Арво Пярта, Валентина Сильвестрова та Астора П'яццолли та інших композиторів. У завершенні концерту прозвучить світова прем'єра твору української композиторки Богдани Фроляк, натхненного віршем Тараса Шевченка "Зоре моя вечірняя".

Ґідон Кремер та "Кремерата Балтика" europeanspring.eu

Останній фестивальний день буде присвячений пам'яті диригента Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру та Київської опери Костянтина Старовицького, що загинув на Краматорському напрямку.

Повну програму фестивалю можна знайти на сайті фестивалю.