Україна, Молдова та Румунія разом подадуть Трипільську культуру до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Україна, Румунія і Молдова разом номінують до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО комплексу "Прекукутень–Аріушд–Кукутень–Трипілля".

Як повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій, у Кишиневі розпочалася міжнародна конференція "Виняткова універсальна цінність культурного комплексу "Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля: архітектурна спадщина".

У межах цієї події відбулося підписання меморандуму про взаєморозуміння між МКСК, Міністерством культури Республіки Молдова та Міністерством культури Румунії щодо спільної підготовки та просування номінаційного досьє транснаціонального серійного об’єкта "Культурний комплекс Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля".

Документ підписали в.о. міністра культури України Тетяна Бережна, міністр культури Молдови Сержіу Продан і міністр культури Румунії Андраш Іштван Деметер.

Бережна наголосила на символізмі цієї події для трьох держав і всього європейського простору: "Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля – це наша спільна спадщина і справжній скарб людства. Ця культура, що процвітала понад 6000 років тому, дає унікальне уявлення про ранній урбанізм, культуру та духовне життя наших предків".

Бережна подякувала румунським і молдовським партнерам за солідарність з Україною у часи війни, підтримку її європейського курсу та спільне прагнення до збереження історичної правди.

Вона також висловила сподівання, що наступна така конференція збере професійну спільноту в Україні.

На конференції Україну представили директор Українського державного інституту культурної спадщини Артем Палієнко, а також група експертів.

Карта поширення Трипільської культури Вікіпедія

Трипільська культура існувала на території сучасної України, Молдови та Румунії приблизно з 5400 до 2750 років до нашої ери. Її назва походить від села Трипілля на Київщині, де були знайдені перші артефакти. Культура відома своїми великими землеробськими поселеннями, вишуканою керамікою та складним орнаментом, а також високим рівнем розвитку в обробці глини та вирощуванні зернових.