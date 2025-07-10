ЮНЕСКО ухвалила поправку, яка посилить захист культурної спадщини під час війни

ЮНЕСКО ухвалила поправку, яка дозволить створювати довгострокові стратегії реагування в умовах воєнних дій для захисту культурної спадщини.

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Поправку до рішення Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вдалося прийняти за ініціативи України.

Документ передбачає, що ЮНЕСКО спільно з дорадчими органами, включатиме до майбутніх звітів окрему секцію, присвячену впливу збройних конфліктів на об’єкти спадщини.

Рішення має посилити операційне реагування та вдосконалити механізми захисту об’єктів культурної спадщини, пояснили у відомстві.

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"Такий крок дозволить не лише фіксувати загрози, що постають перед об’єктами спадщини, а й формувати довготривалі стратегії реагування в умовах воєнних дій, захищаючи культурну спадщину людства", – зазначили в МКСК.

У липні 2024 року ЮНЕСКО засудив повномасштабну агресію Росії та цілеспрямоване знищення культурної спадщини України.

За даними Мінкульту, станом на 25 травня 2025 року Росія вже знищила 1482 об’єкти культури. З них національного значення – 145, місцевого – 1232, щойно виявлених – 105.

Пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема: у Харківській області – 335, Херсонській – 282, Донецькій – 172, Одеській – 159, Київській області та м. Києві – 106, Запорізькій – 67, Чернігівській – 65, Львівській – 61, Дніпропетровській – 61, Сумській – 56, Миколаївській – 53, Луганській – 32, Хмельницькій – 11, Полтавській – 10, Вінницькій та Житомирській – по 4, Кіровоградській – 3, Черкаській – 1.

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