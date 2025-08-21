З Канади везуть посмертну маску та друкарську машинку Симона Петлюра

У Київ з Канади везуть посмертну маску та друкарську машину Симона Петлюри. Наразі артефакти очікують на розмитнення. На початку вересня їх планують показати українцям.

Про це повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос, пише Укрінформ.

Наджос зазначив, що хоче з Департаментом захисту культурної спадщини зробити історичний проєкт.

Він розповів, що у Канаді окрім маски та друкарської машинки знайшли приблизно 4 тисячі унікальних предметів. Такий архів створила українська діаспора після втрати Україною державності: емігранти спершу опинилися в Західній Європі, а згодом – у Північній Америці.

За словами Наджоса, перед відправкою посмертної маски і друкарської машинки Петлюри до Канади виїжджали українські фахівці, які провели опис і фіксацію.

Симон Петлюра був членом Генерального секретаріату Української Центральної Ради на посаді генерального секретаря з військових справ, а також головним отаманом військ Української Народної Республіки та головою Директорії УНР.

Його вбив Самуїл Шварцбардом у Парижі 25 травня 1926 року. Чимало істориків вважають, що за цим убивством стоять радянські спецслужби.

