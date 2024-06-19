З виставки у PinchukArtCentre невідомий вкрав одну з робіт

Центр сучасного мистецтва PinchukArtCentre повідомив про викрадення твору мистецтва з однієї з виставок, що наразі там тривають.

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Про це йдеться в повідомленні на офіційному Facebook центру.

У PinchukArtCentre додали, що подали заяву до поліції. Там також закликали зловмисника повернути роботу: "Попри те, що наші камери чітко зафіксували обличчя правопорушника, ми закликаємо його повернути роботу протягом 2 днів".

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Наразі в PinchukArtCentre проходять одразу чотири виставки: "Олександр Ройтбурд. Теорема влади", колективна експозиція творів митців з України, США, Бельгії, Мексики, Туреччини, Данії та Індії "Я з тобою", Ukrainian Paradise про ключові образи, лозунги та символи, які сьогодні ідеалізують в українському суспільстві, та "Непідвладне" з роботами двох художніх угруповань, що діяли в Одесі на межі 2010–2020-х років: галереї NOCH та об'єднання в просторі колишнього судноремонтного заводу (СРЗ-2).