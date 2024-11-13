Студія Warner Bros. працює над фільмом за "Грою престолів"

Кіностудія Warner Bros. працює над повнометражним ігровим фільмом за серіалом "Гра престолів".

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Цю інформацію підтвердив генеральний директор HBO Кейсі Блойс, повідомляє Variety.

Блойс підтвердив, що письменник Джордж Р.Р. Мартін, за романами якого і був знятий популярний серіал, також бере участь у процесі створення фільму.

"Вони [компанія Warner Bros. на чолі з керівниками студії Майклом ДеЛука та Памелою Абді] збираються розвивати ідею. Ми подивимося, чи вона хороша. Ми будемо читати сценарії разом з ними. Я думаю, що це може бути весело і цікаво. Подивимося, чи є історія, яка гідна того, щоб бути показаною в кінотеатрах і великих екранах. Я думаю, що це було б весело", – сказав Блойс.

Як повідомляє Entertainment Weekly, наразі в проєкту немає ані режисера, ні сценариста, ані назви. Але робота вже ведеться. "Це дуже рання стадія процесу", – уточнив генеральний директор HBO.

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"Гра престолів" та її всесвіт

Творці серіалу "Гра престолів" вже не перший рік намагаються розширити всесвіт неймовірно популярного шоу. Оригінальний серіал з Емілією Кларк та Кітом Харінгтоном у головних ролях розповідав про Війну п'яти королівств, боротьбу за Залізний трон після смерті короля Роберта Баратеона.

Побивши рейтинги стрімінгів та здобувши низку теленагород, команда серіалу неодноразово оголошувала про зйомки серіалів-спінофів за мотивами "Гри престолів" та творів Мартіна. Вже через кілька місяців після виходу фінального, восьмого, сезону серіалу в 2019 році анонсували приквел "Гри престолів". Пізніше стало відомо, що він матиме назву "Дім Дракона" та буде заснований на книзі "Вогонь і кров" Мартіна. Події в ньому будуть відбуватися за 300 років до подій оригінального серіалу і розповідатимуть історію Будинку Таргаріенів.

Зрештою цей серіал вийшов у серпні 2022 року і також мав великий успіх. Тоді перший епізод одного з найочікуваніших серіалів року зібрав 10 млн переглядів за два дні. Наразі команда готується до випуску вже третього сезону шоу "Дім Дракона".

Кадр з серіалу "Дім Дракона"

Крім того, у 2021 році HBO повідомив, що почав роботу ще над трьома серіалами-спінофами за всесвітом "Гри престолів": шоу під назвами "Дев'ять подорожей", "Блошине дно" і "Десять тисяч кораблів".

"Дев'ять подорожей" мали розказати про лорда Корліса Веларіона, першого командувача Королівської гвардії Ейгона I Таргаріена, відомого як Морський змій. Дія серіалу "Блошине дно" мали відбуватися в найбіднішому районі Королівської гавані. А "Десять тисяч кораблів" мав бути присвячений принцесі Німері, яка після поразки у війні з флотом в 10000 суден направляється на південь Вестероса.

Також у 2021-му стало відомо, що Джордж Мартін підписав п'ятирічний контракт із сервісом HBO Max, за яким письменнику мали виплатити "восьмизначну суму".

Цього року у серпні HBO показала тизер нового спінофу "Гри престолів" - серіалу "Лицар семи королівств". Його події відбуватимуться приблизно за сто років до подій "Гри…" і за 100 років після подій "Дому дракона".