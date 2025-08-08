Загинула бойова медикиня та головна зберігачка фондів Чернігівського художнього музею

7 серпня під час виконання бойового завдання на фронті загинула бойова медикиня 3-ї штурмової бригади Марина Гриценко "Мері". У цивільному вона була головною зберігачкою фондів Чернігівського художнього музею та пластункою.

Про це повідомив "Пласт Чернігів".

Марині було 39 років. У неї залишилася 15-річна донька Юлія та батьки.

Мері народилася в родині медиків. Вищу освіту здобула на факультеті історії у Національному університеті "Чернігівський колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. У 2021 році разом з донькою доєдналася до Пласту та стала писарем станиці Чернігів. Захоплювалась музикою та українською історичною обрядовістю.

З 2008 року Марина стала науковою, а потім – старшою науковою співробітницею Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана. Згодом стала головною зберігачкою фондів музею.

З лютого 2023 року пішла у військо. Мері стала стрільцем санітаром в 3-й окремій штурмовій бригаді. Молодша сержантка. Як бойовий медик брала участь у боях за Харківщину, розповіли у "Пласт Чернігів".

У січні 2025 року військовослужбовиця отримала орден "За мужність", як медик 1-го штурмового батальйону бригади.

Вранці 7 серпня Мері з разом з двома побратимами на фронті виконували бойове завдання. Усі троє загинули від удару російського дрона.

"Марина уособлювала стійкість нашого музею під час облоги. Її характер та нестримний дух не дозволили їй скласти руки, її душа рвалася до боротьби. Ми пишаємося нею, десь розуміючи, що вона була сильніша за багатьох з нас. Музей втратив не лише працівника, музей втратив частину себе. Сумуємо неймовірно", – написав Чернігівський художній музей.