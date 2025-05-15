Для шведської кронпринцеси українці виконали "Карпатську рапсодію" Мирослава Скорика

В Українському інституті у Швеції піаністка Наталія Пасічник зустрілася із кронпринцесою Вікторією, майбутньою королевою країни. Тут для неї неї виконали музичні твори Мирослава Скорика.

Про це повідомили у Королівському будинку Швеції.

Під час заходу на підтримку української культури засновнця Українського інстиуту у Швеції Наталія Пасічник та скрипаль Назар Плиска виконали "Мелодію" та "Карпатську рапсодію" українського композитора Мирослава Скорика .

Також піаністка зачитала вірш Лесі Українки "Contra spem spero" шведською мовою.

Мікаель Карлін, Королівський палац Швеції

РЕКЛАМА:

Українсько-шведська концертна піаністка Наталія Пасічник заснувала Український інститут у Швеції у 2014 році, щоб поширювати інформацію про культурну спадщину та історію України. Інститут також працює над сприянням культурній співпраці між Швецією, Україною та рештою Європи.

Скрипаль Назар Плиска та піаністка Наталя Пасічник, виконали "Карпатську рапсодію" Мікаель Карлін

Наталія Пасічник – лауреатка міжнародних конкурсів піаністів. Шведський журнал класичної музики OPUS magazine двічі включав її до списку найвпливовіших культурних діячів Швеції.

Піаністка також ініціювала у 2016 році музичний фестиваль "Українська весна", який став невід'ємною частиною програми Королівської філармонії. Заходи фестивалю відвідує королівська родина, керівники уряду, парламентарі та посли європейських країн.

Цьогоріч відкриття фестивалю відбулося 1 травня. Воно запам'яталося не лише насиченою музичною програмою, що складалася з творів українських композиторів. А і важливою розмовою про мистецтво, яке не може лишатися поза політикою.

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp!