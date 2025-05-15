Для шведської кронпринцеси українці виконали "Карпатську рапсодію" Мирослава Скорика
В Українському інституті у Швеції піаністка Наталія Пасічник зустрілася із кронпринцесою Вікторією, майбутньою королевою країни. Тут для неї неї виконали музичні твори Мирослава Скорика.
Про це повідомили у Королівському будинку Швеції.
Під час заходу на підтримку української культури засновнця Українського інстиуту у Швеції Наталія Пасічник та скрипаль Назар Плиска виконали "Мелодію" та "Карпатську рапсодію" українського композитора Мирослава Скорика .
Також піаністка зачитала вірш Лесі Українки "Contra spem spero" шведською мовою.
Українсько-шведська концертна піаністка Наталія Пасічник заснувала Український інститут у Швеції у 2014 році, щоб поширювати інформацію про культурну спадщину та історію України. Інститут також працює над сприянням культурній співпраці між Швецією, Україною та рештою Європи.
Наталія Пасічник – лауреатка міжнародних конкурсів піаністів. Шведський журнал класичної музики OPUS magazine двічі включав її до списку найвпливовіших культурних діячів Швеції.
Піаністка також ініціювала у 2016 році музичний фестиваль "Українська весна", який став невід'ємною частиною програми Королівської філармонії. Заходи фестивалю відвідує королівська родина, керівники уряду, парламентарі та посли європейських країн.
Цьогоріч відкриття фестивалю відбулося 1 травня. Воно запам'яталося не лише насиченою музичною програмою, що складалася з творів українських композиторів. А і важливою розмовою про мистецтво, яке не може лишатися поза політикою.
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