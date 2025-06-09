Музей на Поштовій закликає президента захистити пам'ятку археології

Громадська організація опікується пам'яткою археології з червня 2019 року

Засновники організації "Музей однієї нації на Поштовій" звернулися до Президента України Володимира Зеленського взяти під особистий патронат пам’ятку археології національного значення "Ділянку прибережного міського кварталу середньовічного Києва", яка зберігає рештки середньовічного порту.

Автор петиції Віталій Білецький зазначає, що саме на території сучасної Поштової площі у 945 році збудували один з перших православних храмів – церкву Святого Іллі.

"Ця ділянка дозволяє наочно побачити мощення тротуарів та доріг, що свідчить про високий рівень розвитку та освіченості киян минулого.

Сьогодні це єдина у світі за площею та наповненням історичним змістом місцина, де у 988 році відбулося Хрещення України-Русі князем Володимиром!", – написав Білецький.

Однак нині територія пам’ятки перебуває під загрозою знищення через реалізацію "незаконного проєкту будівництва багатофункціонального торгово-розважального центру під виглядом транспортної розв’язки".

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21 травня Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використання пам’яток історії, культури і заповідних територій (КНМЦ) за участі муніципальної охорони Києва заблокували входи до Поштового будинку, в якому зареєстрована громадська організація. Працівники КНМЦ поміняли замки в будинку та намагались перекрити проходи до пам’ятки археології – середньовічної частини міста, що її віднайшли в 2015 році.

ГО опікується нею з червня 2019 року. До цього часу жодна державна інституція не спромоглася створити музей на місці віднайдення залишків середньовічної вулиці.

Співзасновниця ГО "Музей однієї нації на Поштовій" Ольга Рутковська на 15 день голодування потрапила до лікарні.

4 червня на засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Рутковська звернулася до народних депутатів щодо тиску на організацію.

Голова Комітету Микола Потураєв пообіцяв погодити дату виїзної сесії комітету до Музею, де обговорять цю ситуацію.

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