Сергій Жадан написав вірша і знявся в рекламі для McDonald's

Письменник, музикант та військовослужбовець Сергій Жадан написав вірш для рекламної кампанії McDonald's в Україні. Його запросили знятися й у відеоролику компанії.

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Про це Жадан повідомив у Facebook.

"Зрозуміло, що у вірші немає бургерів і картоплі фрі, але є смачний пиріг) А ще є пам’ять, любов і ніжність. Бо пам‘ять, це дуже часто саме про любов і ніжність", – додав письменник.

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Протягом усього відео Сергій Жадан начитує власного вірша і роздумує про любов між українцями. В кадрі з'являються й військові, зокрема дівчина чекає коли зі служби повернеться її хлопець.

Закінчується відео воз'єднанням закоханих, а вірш такими словами:

"Хай цей день буде одним із див.

Гаснуть за вікнами теплі спалахи літа.

З тобою лишається те, що ти завжди любив.

Те, що любиш тепер. Те, що варто любити".

Також Сергій Жадан отримав гонорар за рекламу – 1 мільйон гривень. Він зазначив, що передає його на благодійність, але не уточнив куди саме.

"Маю сказати, що давно люблю МакДональдз. А сьогодні, коли в Харкові ресторани мережі зачинені через безпекові причини, мак став узагалі чимось особливим, адже найближчі відкриті МакДональдз у Полтаві та Дніпрі тепер сприймаються як символ таких собі острівців відносно безпечного тилу – з його щоденними клопотами та звичками, що нагадують про нормальне життя", – пояснив письменник і додав що це "трішки більше, аніж про рекламу".

У червні цього року Сергій Жадан офіційно підтвердив, що вступив до лав Національної гвардії. Тоді разом з ним про рішення доєднатися до ЗСУ повідомив учасник гурту "Жадан і собаки" Євген Турчинов.

На початку липня Жадан отримав звання почесного професора філософії Українського вільного університету у Мюнхені.

У жовтні 2023 року Жадан разом з іншими виконавцями та музикантами – Іреною Карпою, Стасом Кононовим, Галиною Печеніжською, Сергієм Савенком – випустив альбом на вірші українського філософа Григорія Сковороди під назвою SKOVORODANCE.