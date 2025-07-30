Житній ринок у Києві офіційно внесли до переліку культурної спадщини

У середу, 30 липня, Житній ринок на Подолі внесли до Переліку "щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міста Києва". Наказ про присвоєння статусу підписала директорка Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації Марина Соловйова.

Про це йдеться на сайті КМДА.

Соловйова наголосила, що прийняти рішення вдалося завдяки роботі активістів, столичних пам'яткоохоронців, фахової пам’яткоохоронної команди Департаменту охорони культурної спадщини та Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини.

Відтепер на Житній ринок поширюються положення Закону України "Про охорону культурної спадщини" та охоронні заходи, визначені законодавством.

Порятунок Житнього ринку

У 2025 році Житній ринок відсвяткував 45-річчя та за цей час неодноразово звучали пропозиції знесення або перебудови будівлі. У січні цього року, у Київській міській раді зареєстрували проєкт рішення, що передбачає продаж Житнього ринку.

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За словами голови Громадської ради при КМДА Геннадія Кривошея, керівництво ринку за останні 15 років довело його до збитковості, тож зараз, під час воєнного стану, планують продати його за зниженою ціною. Наразі цей історичний об’єкт потребує капітального ремонту, після якого може приносити прибуток місту.

Останній рік за долю Житнього ринку борються дві сторони - ресторатор Євген Клопотенко та інвестиційна компанія Inzhur.

Як пише видання "Хмарочос", Євген пропонує надати ринку статус об’єкту архітектурної спадщини, щоб зберегти його від знесення. Потім створити громадську організацію, до якої залучити експертів та громадських діячів з необхідним досвідом та бажанням відновити Житній.

Ремонт Євген запропонував проводити поетапно, не закриваючи будівлю на тривалий час, а використовуючи приміщення за призначенням, продовжуючи ремонтні роботи.

Компанія Inzhur інвестували понад 100 тисяч євро власних коштів, звернувшись до міжнародної консалтингової компанії Colliers, яка допомогла сформулювати концепцію ревіталізації ринку та його бізнес-модель. За проєктом Inzhur зовнішній вигляд будівлі збережеться, проте у ремонті мають використовуватись сучасні та енергоефективні матеріали.