Знайшлось погруддя, що зникло з могили Джима Моррісона 37 років тому

Знайшли викрадений 37 років тому бюст з білого мармуру Джима Моррісона, співака всесвітньо відомого гурту The Doors, який помер 7 липня 1971 року у Парижі.

Про це повідомило Управління судової поліції Парижа, пише французька газета Le Figaro.

Поліція знайшла погруддя випадково під час проведення обшуку Фінансовою антикорупційною бригадою судової поліції щодо шахрайства.

Статую співака викрали 9 травня 1988 року з кладовища Пер-Лашез у Парижі. У французькій газеті зазначають, що погруддя на фото не виглядає пошкодженим, а зламаний ніс та графіті з’явилися ще до зникнення скульптури.

Знайдене погруддя Джима Моррісона Управління судової поліції Парижа / Instagram

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Бюст з білого мармуру Джиму Моррісону створив хорватський художник Младен Мікулін. Робота "прикрашала гробницю наскельної ікони з 26 травня 1981 року по 9 травня 1988 року – день, коли адміністрація повідомила про зникнення бюсту", – згадував куратор кладовища Бенуа Галло у свої книзі. У коментарі Le Figaro він сказав, що не знає, що далі буде зі скульптурою.

"Поліція з нами не зв’язувалася, я не знаю, чи повернуть нам бюст", – відповів Галло.

За словами куратора кладовища, могила Джима Моррісона є найбільш відвідуваною. "Вона для Пер-Лашез те саме, що Мона Ліза для Лувру", – писав він. Викрадення його бюсту стало одним з найзагадковіших випадків.

Цвинтар Пер Лашез (Cimetière du Père Lachaise) заснували у 1804 році та вперше використали для перепоховань з інших частин міста. Окрім Моррісона, на 110 акрах поховані Мольєр, Марсель Пруст, Оскар Уайльд, Гертруда Стайн тощо.

Джим Моррісон помер у віці 27 років billboard.com

Джим Моррісон — культовий американський рок-музикант, поет і кінорежисер. Саме він запровадив моду на шкіру серед рок-музикантів.

Він був засновником та лідером одного з найвпливовіших у музичному світі гурту The Doors. У 2007 році гурт отримав премію "Ґреммі" за досягнення протягом життя та зірку на Голлівудській алеї слави.