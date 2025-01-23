Без голови та рук: у Греції поблизу сміттєвих баків виявили 2000-річну статую з мармуру

У Салоніках, що в Греції, чоловік знайшов 2000-річну мармурову статую поблизу сміттєвих баків. Місцеві правоохоронці розслідують ймовірну незаконну торгівлю стародавніми артефактами.

Скульптуру виявили в чорній сумці на території університетського містечка, повідомляє The Washington Post.

Місцевий, який натрапив на неочікувану знахідку, відразу звернувся з нею до поліції. За даними AP News, чоловіка тимчасово затримали для допиту, але пізніше відпустили без пред'явлення звинувачень.

Фото: Поліція Греції

Згодом археологи визначили, що мармурову статую виготовили в елліністичний період, що тривав з 323 року до нашої ери до 31 року нашої ери.

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За словами експертки з класичних досліджень Австралійського університету в Канберрі Естель Страздін, драпірування на скульптурі вказує на те, що вона належить богині. Науковиця зауважує, що звичайних жінок у той період зображали в щільно закутаних плащах, а їхні статуї зазвичай виготовляти з теракоту.

"Той факт, що це мармур, свідчить про те, що статуя, ймовірно, раніше розташовувалася в храмі.

Через свій розмір – близько 76 сантиметрів – статуя не могла бути головною у святилищі. Однак скульптура могла бути підношенням богу в подяку за щось або під час прохання якихось благ", – пояснила експертка.

Знайдена статуя має поганий стан – у неї відступні голова та руки. Естель Страздін вважає, що якби скультура була ціла, це допомогло би визначити, якому божеству вона належала. Наприклад, богиню війни Афіну зображали в шоломі, зі списом та щитом, а богиню родючості Геру – з гранатом.

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Наразі правоохоронці проводять розслідування, аби з'ясувати, за яких обставин скульптуру покинули. Стародавній артефакт відправили в лабораторію для подальшого дослідження. Після цього його передадуть для оцінки та зберігання до служби старожитностей.

Виявлення стародавніх знахідок нерідко трапляються у Греції. Деякі артефакти знаходили в Салоніках під час будівництва нової системи метрополітену, який відкрили в листопаді 2024 року.

На спорудження знадобилося приблизно два десятиліття, оскільки під час прокладання тунелю знаходили грецькі поховання, ранньохристиянську базиліку, вулицю римської доби та стародавні системи водопостачання та дренажу.

Нагадаємо, в липні 2024 року в Болгарії в давньоримській каналізації виявили язичницьку мармурову статую. Науковці припускають, що вона може належати грецькому богу Гермесу.