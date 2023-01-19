Український інститут відкриває представництво в Німеччині та набирає команду

Український інститут відкриє перше представництво в Німеччині. Воно працюватиме у Берліні та займатиметься популяризацією української культури в країні.

Про це у своєму Facebook повідомила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

"Розпочинаємо рік з важливих новин для культурної дипломатії. У Берліні відкриється перше представництво Українського інституту, яке сприятиме кращому розумінню України в німецькому суспільстві та популяризуватиме нашу культуру", – написала вона.

Джапарова назвала відкриття представництва Українського інституту у Німеччині знаковою подією.

"Бо "м’яка сила" – це ключ до ширшої військової, економічної та гуманітарної підтримки", – додала заступниця міністра.

Також вона нагадала, що за останні чотири роки Український інститут організував 18 заходів і проєктів в Німеччині. Серед них – кінопокази, театральні читання і вистави, виставки візуального мистецтва, художні резиденції, концерти сучасної та класичної музики, літературні події тощо.

Фото з виставки “You Know That You Are Human” у Берліні, яка показала 50 років української фотографії

Як повідомив генеральний директор УІ Володимир Шейко, берлінська філія розпочне роботу на перехідній моделі представництва. "Безпрецедентна увага світу до України відкриває нові можливості для культурної дипломатії...Розуміючи нагальність викликів, спричинених повномасштабним вторгненням Росії, ми розробили перехідну модель представництва – проєктного офісу, який стартує вже зараз, а з часом розвинеться до повноцінної філії Українського інституту в Німеччині", – пояснив він.

Цьогоріч команда німецького представництва складатиметься з трьох осіб: керівника, проєктного менеджера та комунікаційного менеджера. Їх обиратимуть через відкритий конкурс, який вже оголошено на сайті УІ.

Раніше в інтерв’ю УП.Життя розповіла креативна директорка Українського інституту, мистецтвознавиця Тетяна Філевська розповідала, що після вдалого запуску офісу у Франції влітку цього року УІ планує відкрити ще дві філії в європейських країнах.