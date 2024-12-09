Оголосили номінантів на премію Золотий глобус 2025

У понеділок, 9 грудня, оголосили номінантів на 82-шу премію Золотий глобус. За одну з найпрестижніших відзнак індустрії кіно змагатимуться фільми та серіали, що вийшли у 2024 році.

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Номінантів оголосили американська акторка, сценаристка та комікеса Мінді Калінг та американський актор Морріс Честнат.

Найбільшу кількість номінацій отримав мюзикл режисера Жака Одіара "Емілія Перес" – він потрапив одразу до десяти. Серед них: Найкращий мюзикл чи комедія, Найкраща жіноча роль, Найкращий сценарій, Найкраща оригінальна музика тощо. Напередодні стрічка також стала тріумфатором премії Європейської кіноакадемії.

Драма "Бруталіст" режисера Брейді Корбета також зібрала чималу кількість номінацій – історія про угорського архітектора претендує на сім нагород. Шість статуеток має шанси забрати додому команда фільму "Конклав" про конфліктного священика, який спостерігає за виборами Папи.

Серед інших фільмів, які отримали чотири або більше номінацій, – "Анора", "Суперники", "Wicked: Чародійка" та "Субстанція".

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Що стосується серіалів, то лідером за кількістю номінацій стало шоу "Ведмідь" (у нього їх п'ять). Його попередній сезон також був у лідерах минулорічного Золотого глобуса. Чотири номінації має серіал "Сьогун" та "Повільні коні" з Гері Олдманом.

Номінанти на кінопремію "Золотий глобус 2024":

Найкращий драматичний фільм

"Бруталіст"

"Повна невідомість"

"Конклав"

"Дюна: Частина друга"

"Хлопчаки з "Нікеля"

"5 вересня"

Найкращий фільм в жанрі мюзикл або комедія

"Анора"

"Суперники"

"Емілія Перес"

"Справжній біль"

"Субстанція"

"Wicked: Чародійка"

Найкращий анімаційний фільм

"Потік"

"Думками навиворіт 2"

"Мемуари равлика"

"Ваяна 2"

"Воллес і Громіт: Пташина помста"

"Дикий робот"

Кінематографічні та касові досягнення

"Чужий: Ромул"

"Біттлджус Біттлджус"

"Дедпул і Росомаха"

"Гладіатор II"

"Думками навиворіт 2"

"Смерчі"

"Wicked: Чародійка"

"Дикий робот"

Найкращий фільм не англійською мовою

"Все, що ми уявляємо як світло"

"Емілія Перес"

"Дівчина зі спицею"

"Я все ще тут"

"Насіння священного інжиру"

"Вермільйо"

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі

Памела Андерсон ("Шоугерл")

Анджеліна Джолі ("Марія")

Ніколь Кідман ("Хороша погана дівчинка")

Тільда Свінтон ("Сусідня кімната")

Фернанда Торрес ("Я все ще тут")

Кейт Вінслет ("Лі")

Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі

Едрієн Броуді ("Бруталіст")

Тімоті Шаламе ("Повна невідомість")

Деніел Крейг ("Квір")

Колман Домінґо ("Сінг-Сінг")

Райф Файнс ("Конклав")

Себастьян Стен ("Учень")

Найкраща жіноча роль у кіно у жанрі мюзикл або комедія

Емі Адамс ("Нічна сука")

Синтія Еріво ("Wicked: Чародійка")

Карла Софія Ґаскон ("Емілія Перес")

Майкі Медісон ("Анора")

Демі Мур ("Субстанція")

Зендайя ("Суперники")

Найкраща чоловіча роль у кіно у жанрі мюзикл або комедія

Джессі Айзенберг ("Справжній біль")

Г'ю Грант ("Єретик")

Ґебріел Лейбл ("Суботній вечір")

Джессі Племонс ("Види милосердя")

Глен Павелл ("Хітмен")

Себастьян Стен ("Інша людина")

Найкращий режисер

Жак Одіар ("Емілія Перес")

Шон Бейкер ("Анора")

Едвард Берґер ("Конклав")

Брейді Корбет ("Бруталіст")

Коралі Фаржа ("Субстанція")

Паял Кападя ("Все, що ми уявляємо як світло")

Найкращий сценарій

Жак Одіар ("Емілія Перес")

Шон Бейкер ("Анора")

Брейді Корбет, Мона Фастволд ("Бруталіст")

Джессі Айзенберг ("Справжній біль")

Коралі Фаржа ("Субстанція")

Пітер Страуган ("Конклав")

Найкраща оригінальна музика до фільму

Фолькер Бертельманн ("Конклав")

Деніел Блумберг ("Бруталіст")

Кріс Бауерс ("Дикий Робот")

Клеман Дюколь, Камілла ("Емілія Перес")

Трент Резнор, Аттікус Росс ("Суперники")

Ганс Циммер ("Дюна: Частина Друга")

Найкращий драматичний серіал

"День шакала"

"Дипломатка"

"Містер і Місіс Сміт"

"Сьогун"

"Повільні коні"

"Гра в кальмара"

Найкращий комедійний серіал або мюзикл

"Початкова школа Ебботт"

"Ведмідь"

"Джентльмени"

"Хитрощі"

"Вбивства в одній будівлі"

"Ніхто цього не хоче"

Найкращий міні-серіал, серіал-антологія або фільм для телебачення

"Оленя"

"Дисклеймер"

"Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів"

"Пінгвін"

"Ріплі"

"Справжній Детектив: Нічна Країна"

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі

Кеті Бейтс ("Метлок")

Емма Д'арсі ("Дім Дракона")

Майя Ерскін ("Містер І Місіс Сміт")

Кіра Найтлі ("Чорні голуби")

Кері Рассел ("Дипломатка")

Анна Саваї ("Сьоґун")

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі

Дональд Гловер ("Містер І Місіс Сміт")

Джейк Джилленгол ("Презумпція невинуватості")

Ґері Олдмен ("Повільні коні")

Едді Редмейн ("День Шакала")

Хіроюкі Санада ("Сьоґун")

Біллі Боб Торнтон ("Лендмен")

Найкраща жіноча роль у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл або комедія

Крістен Белл ("Ніхто цього не хоче")

Квінта Брансон ("Початкова школа Ебботт")

Айо Едебірі ("Ведмідь")

Селена Гомес ("Вбивства в одній будівлі")

Кетрін Хан ("Це все Агата")

Джин Смарт ("Хитрощі")

Найкраща чоловіча роль у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл або комедія

Адам Броуді ("Ніхто цього не хоче")

Тед Денсон ("Таємний інформатор")

Стів Мартін ("Вбивства в одній будівлі")

Джейсон Сігел ("Правдива терапія")

Мартін Шорт ("Вбивства в одній будівлі")

Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

Найкраща актриса міні-серіалу, антології або фільму для телебачення

Кейт Бланшетт ("Дисклеймер")

Джоді Фостер ("Справжній Детектив: Нічна Країна")

Крістін Міліоті ("Пінгвін")

Софія Вергара ("Гризельда")

Наомі Воттс ("Ворожнеча: Капоте Проти Лебідок")

Кейт Вінслет ("Режим")

Найкращий актор міні-серіалу, антології або фільму для телебачення

Колін Фаррелл ("Пінгвін")

Річард Ґедд ("Оленя")

Кевін Клайн ("Дисклеймер")

Купер Кох ("Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів")

Юен Макґреґор ("Джентльмен у Москві")

Ендрю Скотт ("Ріплі")

Про премію Золотий глобус

Американська кінопремія Золотий глобус (Golden Globe) існує з 1944. Присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси за кіно- і телефільми. Нагородження відбувається після голосування за участі 300 провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду.

Присудження відбувається на початку року й символічно розпочинає сезон кінонагород. Інша престижна кінопремія "Оскар" його завершує.

82-га церемонія вручення премії Золотий глобус відбудеться у неділю, 5 січня.