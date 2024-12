Стрічка "Емілія Перес" стала фільмом року за версією Європейської кіноакадемії

Європейська кіноакадемія назвала переможців цьогорічної премії – European Film Awards 2024. Фільмом року стала французька стрічка "Емілія Перес". У двох номінаціях був представлений фільм про Україну "У лімбі" режисерки Аліни Максименко – нагороду він не отримав.

Переможців у 22 категоріях оголосили на церемонії ввечері неділі, 8 грудня. Урочистості відбувалися в центрі KKL Luzern на березі озера Люцерн у Швейцарії.

Статуетка, якою нагороджують переможців "європейського Оскара" European Film Academy

Найбільшу кількість нагород та перемогу в номінації "Найкращий фільм" цього вечора здобув мюзикл Жака Одіяра "Емілія Перес". Загалом він здобув п'ять відзнак, в тому числі для іспанської трансгендерної акторки Карли Софії Гаскон за роль Емілії Перес.

Стрічка "Емілія Перес" розповідає про адвокатку Риту, яка отримує несподівану пропозицію: допомогти лідеру наркокартелю Хуану "Манітасу" дель Монте піти з кримінального світу, реалізувавши неймовірний план – змінити стать і стати жінкою.

Одним з конкурентів стрічки Жака Одіара у номінації "Найкращий європейський фільм" був фільм про Україну. Це документальна стрічка "У лімбі", що розповідає особисту історію возз'єднання з родиною через повномасштабне вторгнення Росії в Україну режисерки Аліни Максименко. Фільм також був номінантом у категорії "Найкращий європейський документальний фільм", але не здобув перемогу в жодній з них.

Повний список лауреатів European Film Awards 2024:

Найкращий фільм – "Емілія Перес" / Emilia Pérez (Франція)

Найкращий режисер – Жак Одіар ("Емілія Перес" / Emilia Pérez)

Режисер Жак Одіар Chloé Desnoyers / European Film Academy

Найкращий сценарій – Жак Одіар ("Емілія Перес" / Emilia Pérez)

Найкращий документальний фільм – "Немає іншої землі" / No Other Land (Палестина, Норвегія)

Найкращий повнометражний анімаційний фільм – "Потік" / Flow Латвія, Франція, Бельгія)

Режисер фільму "Потік" Ґінтс Зібалодіс Chloé Desnoyers / European Film Academy

Найкращий короткометражний фільм – "Людина, яка не могла мовчати" / The Man Who Could Not Remain Silent (Хорватія, Франція, Болгарія, Словенія)

Приз Міжнародної федерації кінопреси (ФІПРЕССІ) за Європейське відкриття – "Арман" / Armand (Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Швеція)

Найкраща акторка – Карла Софія Гаскон ("Емілія Перес" / Emilia Pérez)

Акторка Карла Софія Гаскон Chloé Desnoyers / European Film Academy

Найкращий актор – Абу Сангаре ("Історія Сулеймана" / Souleymane’s Story)

Найкращий оператор – Бенджамін Крачун ("Субстанція" / The Substance)

Найкращий монтаж – Жульєтт Велфлінг ("Емілія Перес" / Emilia Pérez)

Найкраща художниця з костюмів – Таня Хауснер ("Лазня диявола" / The Devil’s Bath)

Найкращі грим і зачіски – Евалотта Остероп ("Коли світло згасає")

Найкраща музика – Фредерікке Гофмайєр ("Дівчина зі спицею", The Girl With the Needle)

Композиторка Фредерікке Гофмайєр Chloé Desnoyers / European Film Academy

Найкращі візуальні ефекти – Брайан Джонс, П'єр Прокудін-Горський, Червін Шафагі та Гійом Ле Гуез ("Субстанція" / The Substance)

Премія за життєві досягнення – Вім Вендерс

Режисер Вім Вендерс Chloé Desnoyers / European Film Academy

Премія за досягнення у світовому кінематографі – Ізабелла Росселліні

Премія Європейської кіноакадемії (The European Film Awards) – щорічна нагорода, яку вручають найкращим європейським стрічкам. У 2023 році фільмом року стала "Анатомія падіння", 2022-му – "Трикутник смутку", у 2021-му – боснійський воєнний драматичний фільм "Куди ти йдеш, Аїдо?", у 2020-му - данська трагікомічна стрічка "Ще по одній".