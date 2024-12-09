Стрічка "Емілія Перес" стала фільмом року за версією Європейської кіноакадемії
Європейська кіноакадемія назвала переможців цьогорічної премії – European Film Awards 2024. Фільмом року стала французька стрічка "Емілія Перес". У двох номінаціях був представлений фільм про Україну "У лімбі" режисерки Аліни Максименко – нагороду він не отримав.
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Переможців у 22 категоріях оголосили на церемонії ввечері неділі, 8 грудня. Урочистості відбувалися в центрі KKL Luzern на березі озера Люцерн у Швейцарії.
Найбільшу кількість нагород та перемогу в номінації "Найкращий фільм" цього вечора здобув мюзикл Жака Одіяра "Емілія Перес". Загалом він здобув п'ять відзнак, в тому числі для іспанської трансгендерної акторки Карли Софії Гаскон за роль Емілії Перес.
Стрічка "Емілія Перес" розповідає про адвокатку Риту, яка отримує несподівану пропозицію: допомогти лідеру наркокартелю Хуану "Манітасу" дель Монте піти з кримінального світу, реалізувавши неймовірний план – змінити стать і стати жінкою.
Одним з конкурентів стрічки Жака Одіара у номінації "Найкращий європейський фільм" був фільм про Україну. Це документальна стрічка "У лімбі", що розповідає особисту історію возз'єднання з родиною через повномасштабне вторгнення Росії в Україну режисерки Аліни Максименко. Фільм також був номінантом у категорії "Найкращий європейський документальний фільм", але не здобув перемогу в жодній з них.
Повний список лауреатів European Film Awards 2024:
Найкращий фільм – "Емілія Перес" / Emilia Pérez (Франція)
Найкращий режисер – Жак Одіар ("Емілія Перес" / Emilia Pérez)
Найкращий сценарій – Жак Одіар ("Емілія Перес" / Emilia Pérez)
Найкращий документальний фільм – "Немає іншої землі" / No Other Land (Палестина, Норвегія)
Найкращий повнометражний анімаційний фільм – "Потік" / Flow Латвія, Франція, Бельгія)
Найкращий короткометражний фільм – "Людина, яка не могла мовчати" / The Man Who Could Not Remain Silent (Хорватія, Франція, Болгарія, Словенія)
Приз Міжнародної федерації кінопреси (ФІПРЕССІ) за Європейське відкриття – "Арман" / Armand (Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Швеція)
Найкраща акторка – Карла Софія Гаскон ("Емілія Перес" / Emilia Pérez)
Найкращий актор – Абу Сангаре ("Історія Сулеймана" / Souleymane’s Story)
Найкращий оператор – Бенджамін Крачун ("Субстанція" / The Substance)
Найкращий монтаж – Жульєтт Велфлінг ("Емілія Перес" / Emilia Pérez)
Найкраща художниця з костюмів – Таня Хауснер ("Лазня диявола" / The Devil’s Bath)
Найкращі грим і зачіски – Евалотта Остероп ("Коли світло згасає")
Найкраща музика – Фредерікке Гофмайєр ("Дівчина зі спицею", The Girl With the Needle)
Найкращі візуальні ефекти – Брайан Джонс, П'єр Прокудін-Горський, Червін Шафагі та Гійом Ле Гуез ("Субстанція" / The Substance)
Премія за життєві досягнення – Вім Вендерс
Премія за досягнення у світовому кінематографі – Ізабелла Росселліні
Премія Європейської кіноакадемії (The European Film Awards) – щорічна нагорода, яку вручають найкращим європейським стрічкам. У 2023 році фільмом року стала "Анатомія падіння", 2022-му – "Трикутник смутку", у 2021-му – боснійський воєнний драматичний фільм "Куди ти йдеш, Аїдо?", у 2020-му - данська трагікомічна стрічка "Ще по одній".