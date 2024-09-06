Вчені виявили, що розвиток деменції пов’язаний з проблемами із зором

Вчені кажуть, що одного із п’яти випадків деменції можна було б уникнути, якщо попередити або вилікувати проблеми із зором.

Таких висновків дійшла група американських вчених у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Jama Ophthalmology, пише The Guardian.

Науковці проаналізували зір і когнітивні функції 2,7 тисячі людей зі США віком 65 років і старше, які мали медичну страховку і не перебували в будинках для людей похилого віку.

Результати показали, що близько 5% випадків деменції можна пояснити короткозорістю, близько 10% – далекозорістю, і близько 15% – проблемами із контрастною чутливістю (здатністю розрізняти відтінки та кольори).

Загалом 19% випадків деменції пояснюється принаймні однією з таких проблем. До того ж цей показник вищий серед вікової категорії 71-79 років, жінок та білих людей.

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"Загальний внесок погіршення зору в пізньому віці в розвиток деменції може бути значним і вимагає подальшого вивчення для розробки стратегій профілактики деменції", – зазначають науковці.

Також вони додають, що понад 90% порушень зору можна запобігти або виправити.

Професор Іф Хогерворст з Університету Лафборо (Велика Британія), яка не брала участі в дослідженні, зазначає, що погана зорова чутливість може передбачити деменцію за 12 років до того, як її діагностують.

За її словами, немає однозначної відповіді, чому проблеми із зором пов’язані з виникненням деменції.

Одна з версій полягає в тому, що вони можуть мати спільний механізм виникнення. Друга – що люди, які мають проблеми із зором, менше схильні займатися діяльністю, яка захищає від деменції, наприклад, багато спілкуватися. Третя – у людей, які менше користуються очима через їхню погану функціональність, відбувається дегенерація мозку і зменшується приплив крові до нього.

Однак доктор Томас Літлджонс з Оксфордського університету застерігає, що дослідження базувалося на невеликій групі населення.

"Поки що немає однозначної відповіді на питання, чи спричиняє порушення зору деменцію, але якщо це так, то це буде в контексті широкого спектра інших модифікованих і немодифікованих факторів ризику. І врахування цього буде важливим для зниження ризику деменції серед ширших верств населення", – зауважує він.

Нагадаємо, дослідження показало, що існує зв’язок між тривожністю і розвитком деменції.