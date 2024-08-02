Вчені назвали 14 факторів, які впливають на розвиток деменції

У світі понад 55 мільйонів людей мають деменцію. Очікується, що до 2050 року їхня кількість збільшиться майже втричі. Однак майже половині випадків деменції можна запобігти або відстрочити її розвиток, якщо усунути 14 факторів ризику.

Експерти з деменції назвали їх у великій доповіді, яку також опублікували у журналі ​​Lancet, пише CNN.

Факторами ризику деменції є:

недостатній рівень освіти;

травми голови;

недостатня фізична активність;

куріння;

надмірне вживання алкоголю;

гіпертонія;

ожиріння;

діабет;

високий рівень холестерину;

втрата зору;

втрата слуху;

депресія;

забруднене повітря;

нечасті соціальні контакти.

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Факторами ризику, пов’язаними з найбільшою часткою людей, в яких розвинулася деменція, були: високий рівень холестерину, порушення слуху, низька освіта в ранньому віці та соціальна ізоляція в подальшому житті, виявили автори аналізу.

Вчені не стверджують напевно, що ці фактори ризику безпосередньо спричиняють деменцію. Однак вони зазначають, що їхнє усунення може допомогти уникнути або відстрочити 45% випадків деменції.

Високий рівень холестерину в середньому віці (близько 40 років) був пов’язаний із 7% випадків деменції, а нелікована втрата зору в пізньому віці – із 2% випадків.

Зв’язок між надлишком жиру в організмі та деменцією може бути пов’язаний з тим, що жир бере участь у метаболічних процесах і впливає на роботу судин, а тому може впливати на накопичення бета-амілоїдного білка – характерної ознаки хвороби Альцгеймера.

Попередні дослідження підтверджували, що фізичні вправи можуть допомогти уникнути деменції, підвищуючи рівень білка, який зміцнює зв’язок між клітинами мозку. Заняття спортом також можуть зменшити запалення, яке вбиває нервові клітини. А соціальна активність сприяє зменшенню стресу.

Освіта життєво важлива з кількох причин. Зокрема, вона робить мозок більш стійким до пошкоджень.

"Освіта також допомагає людям робити правильний вибір, є їм можливість критично мислити, мати кращу роботу, а гроші дають більше можливостей, наприклад, у сфері охорони здоров’я та виборі місця проживання", – каже автор звіту доктор Гілл Лівінгстон.

Підвищений ризик розвитку деменції потенційно пов’язують також із втратою зору чи слуху та забрудненням повітря. Адже від того, наскільки добре людина може чути або бачити, залежить її здатність взаємодіяти з навколишнім середовищем, іншими людьми та бути фізично активною.

"І все це є сенсорними вхідними сигналами, які стимулюють мозок і створюють його когнітивний резерв", – вважає директор з досліджень Інституту нейродегенеративних захворювань у Флориді Річард Айзексон.

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Виходячи з факторів ризику, автори рекомендували 13 змін у способі життя, які допоможуть запобігти або контролювати деменцію.

Державні установи мають:

забезпечувати доступність якісної освіти;

розповсюджувати інформацію про ризики куріння і надмірного вживання алкоголю;

запобігати палінню в громадських місцях.

Люди повинні:

займатися когнітивно-стимулюючою діяльністю;

використовувати засоби захисту голови під час контактних видів спорту або під час їзди на велосипеді;

регулярно виконувати фізичні вправи;

підтримувати нормальну вагу та лікувати ожиріння, щоб запобігти ризику діабету;

підтримувати систолічний артеріальний тиск на рівні до 130 міліметрів ртутного стовпчика після 40 років;

лікувати депресію, втрату слуху, зору та високий рівень холестерину.

"Якщо ви не можете переїхати в район із меншим забрудненням повітря, слід використовувати у своєму домі фільтри та уникати використання дров’яних або вугільних печей", – кажуть експерти.

Нагадаємо, вчені виявили, що тривожність втричі підвищує ризик виникнення деменції роками пізніше.