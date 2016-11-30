В Україні запрацюють госпітальні округи – МОЗ

Постанова про госпітальні округи встановлює технічні критерії для визначення географічних меж госпітальних округів та порядок їхнього створення, повідомляє МОЗ.

До таких умов належать: наявність принаймні однієї лікарні інтенсивного лікування (першого чи другого рівня); охоплення території з населенням мінімум 200 тис. осіб у разі наявності лікарні 2-го рівня або 120 тис. осіб у разі наявності лікарні тільки 1-го рівня та можливість доїзду до лікарні інтенсивного лікування з будь-якої точки округу за 60 хвилин.

Госпітальний округ планується з такими межами і набором закладів, щоб в перспективі на його основі можна було створити ефективну і сучасну медичну мережу.

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Обласні державні адміністрації повинні протягом місяця надати МОЗ пропозиції щодо складу та меж округів. Їх перелік окремою постановою Кабмін повинен затвердити до 1 лютого 2017 року.

Нагадаємо, що на урядовому засіданні 30 листопада також були врегульовані фінансові витрати на погашення боргів медзакладів та виплату зарплат лікарям.

Зокрема погодили, що 1 січня 2017 року відбудеться підвищення заробітної плати медпрацівників на 30% та буде збільшено видатки на закупівлі ліків на 2 млрд грн.

З наступного року медзаклади також самі розподілятимуть кошти між різними статтями видатків.