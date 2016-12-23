Ми даємо людям півроку на пошук сімейного лікаря ­– Супрун

З 1 січня розпочинається зміна у первинній ланці, люди мають починати шукати своїх лікарів – на це є півроку.

Люди мають починати шукати своїх лікарів, на це є півроку. Фото photographee.eu/Depositphotos

У липні 2017 року МОЗ сподівається розпочати підписання договорів між пацієнтами і лікарями – про це розповіла в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун в інтерв'ю "Українській правді. Життя".

"За ці шість місяців ми працюватимемо з регіонами, аби міста і територіальні громади вирішили, як у них виглядатиме первинна ланка. Чи це будуть центри первинної допомоги, чи поліклініки, чи приватні клініки. Для нас важливо, що вони мають гарантувати наявність первинної ланки, доступ до неї", – сказала Супрун.

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До липня у МОЗ також збиратимуть усі реєстри пацієнтів, які існують в Україні.

Нагадаємо, як обрати сімейного лікаря, пояснював заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, даючи відповіді на запитання, які виникли у читачів після публікації тексту "Фабрика здоров'я. Що ми змінюємо у системі охорони здоров'я. Частина 1".

"Якщо є лікар, який доглядає вас або членів вашої родини, ви до нього звикли і він вас влаштовує – просто підпишіть з ним угоду, і організація, у якій він працює, буде отримувати кошти за вашу підтримку.Якщо він вас не влаштовує – запитайте друзів та родичів, чи є в них лікар, якому вони довіряють", – порадив Ковтонюк.

Угода із сімейним лікарем укладається безстроково і діє до моменту, поки ви не вирішите підписати угоду з іншим лікарем.

Вибір лікаря до місця реєстрації громадянина прив'язуватися не буде.

Лікар первинної ланки підтримує пацієнта протягом тривалого періоду. Він повинен знати свого пацієнта. Тому такий лікар звичайно один. Звісно, є ситуації, коли лікар у відпустці або коли пацієнту в чужому місті потрібна допомога лікаря.

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У таких випадках громадянин може звернутись до найближчого чергового центру первинної допомоги.

Уся допомога на рівні первинної ланки надається безоплатно так само, як екстрена допомога.

Також повідомлялося про те, що кошти на реформування до страхової медицини братимуть із бюджету, жодних окремих фондів створювати не будуть.

"Ми всі платимо податки до бюджету — і не тільки з заробітної платні. Ми платимо ПДВ з будь-якої покупки, ми платимо акциз на бензин кожного разу коли їдемо у автомобілі чи автобусі. Ці непрямі податки платять і люди, що отримають зарплатню у конверті й заробітчани, що відправляють кошти родинам в Україні", – розповів Ковтонюк.

Кожен рік Верховна Рада затверджує національний бюджет та окрему його частину, яка йде на охорону здоров’я. В ній лежить часточка податків кожну людину. В 2017-му ці внески разом складуть 55 мільярдів гривень.