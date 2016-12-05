У МОЗ пояснили, як працюватимуть госпітальні округи

Госпітальні округи створюються для того, щоб упорядкувати мережу закладів медичної допомоги – повідомляє МОЗ.

"Впорядкування буде відбуватись за 2 принципами: по-перше, має бути забезпечена доступність громадянина до якісної допомоги, по-друге, заклади, де надається ця допомога, повинні мати належне навантаження, аби підтримувати належну кваліфікацію медичних фахівців", – розповів заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк

Для створення мережі госпітального округу визначається лікарня інтенсивного лікування, яка буде найбільш потужною в окрузі.

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Решта лікарень будуть перепрофільовані таким чином, щоб там надавались послуги, що не потребують високотехнологічного обладнання.

Згідно з нормативними документами, до складу госпітального округу повинно входити не менше однієї багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування першого та/або другого рівня та інші заклади охорони здоров’я.

Перелік медичних втручань з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги затверджуватиметься МОЗ.

Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування 1-го рівня має обслуговувати не менше 120 тис осіб, а 2-го рівня – не менше 200 тис осіб.

Межі та склад госпітальних округів повинні визначатись таким чином, щоб їхні мешканці мали доступ до вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у межах свого госпітального округу.

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Адміністративним центром госпітального округу визначається населений пункт, як правило, місто з населенням понад 40 тис осіб, в якому розміщена багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рівня.

Місцева влада сама визначатиме, яких і скільки лікарень потрібно громаді, де першочергово потрібно зробити дороги для вчасного доїзду швидкої тощо. Фото kowel.com.ua

Зона обслуговування госпітального округу визначається своєчасністю доїзду до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, що не повинен перевищувати 60 хвилин, та бути еквівалентна радіусу зони обслуговування 60 км.

Нагадаємо, Кабмін 30 листопада затвердив порядок створення госпітальних округів та зобов’язав місцеві органи влади сформувати їх.

Згідно з постановою уряду, МОЗ повинно у місячний термін затвердити примірне положення про госпітальний округ та до 1 лютого 2017 року внести до Кабміну проект нормативно-правового акту щодо затвердження переліку та складу госпітальних округів.