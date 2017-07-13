Медреформу таки розгляне Рада: заступниця Богомолець підписала висновок комітету

Перший заступник голови комітету з питань охорони здоров'я, депутат Верховної Ради від фракції Радикальної партії Олега Ляшка Оксана Корчинська підписала позитивний висновок комітету щодо законопроекту №6327, який передбачає зміну фінансування системи охорони здоров'я.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, яку цитують Українські новини.



За її словами Корчинська як перший заступник голови комітету підписала висновок комітету замість його голови Ольги Богомолець (фракція "Блок Петра Порошенко").





В.о. міністра зазначила, що це дозволить винести законопроект на голосування в зал.

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Зранку 13 липня Супрун звинуватила Ольгу Богомолець у тому, що голова комітету "блокує можливість голосування закону сьогодні та початку медичної реформи".

За словами Супрун, Богомолець відмовлялася підписувати позитивний висновок комітету щодо законопроекту, який впроваджує медичну реформу.

ЩО ЗМІНИЛОСЯ В ПРОЕКТІ ПІСЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ У КОМІТЕТІ ПОЯСНЮЄ УЛЯНА СУПРУН у колонці

Вдень голову комітету з охорони здоров'я Ольгу Богомолець госпіталізовано до лікарні ДУС "Феофанія".

У свою чергу Ольга Богомолець на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила, що вона за "за реформи в Україні, реформи системи охорони здоров'я зокрема" і до неї від "представників міністерства запитань щодо того, коли буде завізована таблиця з правками не надходило".

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Очільниця комітету заявила, що "в.о. міністра МОЗ та МОЗ свідомо розповсюджується інформація, що не відповідає дійсності. Сьогодні - стосовно блокування реформ та відмови підписувати висновок профільного комітету".

При цьому у пості та у коментарях до нього вона не уточнила, чи підписала висновок комітету та не відповіла на запитання про стан свого здоров`я.