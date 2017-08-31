У МОЗ розповіли, що зміниться для пацієнтів з 1 січня 2018 року

З 1 січня 2018 року кожен пацієнт зможе отримувати первинну допомогу безкоштовно в обраного ним сімейного лікаря.

З 1 січня 2018 року кожен пацієнт зможе отримувати первинну допомогу безкоштовно в обраного ним сімейного лікаря. Фото yacobchuk1/Depositphotos

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"Пацієнт може обрати свого сімейного лікаря та укласти з ним декларацію і таким чином зареєструватися в електронній системі охорони здоров'я E-Health. З цього часу уся медична інформація буде зберігатися в електронній медичній картці. Це дозволить лікарю бачити повну картину та історію хвороб та не губити інформацію", – йдеться у повідомленні.

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Крім того, пацієнти зможуть укладати декларацію з сімейним лікарем у будь-який час, навіть під час першого візиту, коли знадобиться медична допомога.

Базові аналізи будуть безкоштовними в амбулаторії сімейного лікаря.

Якщо сімейний лікар буде вимагати додаткові кошти під час лікування, пацієнт зможете звернутися зі скаргою до Національної служби здоров’я, а також замінити лікаря.

Також із початку 2018 року буде розширений перелік ліків, вартість яких за рецептом від сімейного лікаря, відшкодовується державою повністю або частково за програмою "Доступні ліки".

У відомстві повідомляють, що на сімейних лікарів із 1 січня 2018 року також чекають зміни.

Перш за все, на них чекає перехідний період на нову систему фінансування – до 2020 року.

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У цей час зберігається та поступово зменшується фінансування на пацієнтів, які були приписані до сімейного лікаря раніше, та зростастає частка пацієнтів, які уклали декларацію.

Крім того, буде встановлена середня ставка для сімейного лікаря за приписану людину у 2018 році – 370 гривень.

Лікар первинної ланки матиме окремий бюджет на аналізи для пацієнтів. Річний тариф за літню людину (65+) та малюка буде удвічі більшим за тариф на чоловіка 25 років.

"Лікар первинної ланки може діяти в статусі ФОП, ліцензійні умови спрощено. У такому випадку бюджет на підтримку пацієнтів піде напряму на його рахунок. Якщо лікар працює як найманий працівник, він домовляється про зарплату з керівництвом, – йдеться у повідомленні МОЗ.

Власний прибуток лікаря ефективної сімейної практики з 2000 пацієнтами в статусі ФОП — до 18 тисяч гривень, медсестри — до 12 тисяч гривень. При цьому у групових практик менші витрати і більші доходи".