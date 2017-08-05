Як уникнути отруєння у спеку: продукти, з якими слід бути надуважними влітку

Літо – це відпустки, веселі пікніки та барбекю, багато фруктів, овочів та зелені. Та добряче зіпсувати плани та настрій, а в деяких випадках і вкласти на лікарняне ліжко може харчове отруєння.

Найнебезпечнішими з нині відомих патогенів є Salmonella, Toxoplasma, Listeria та норовірус, також відомий як шлунковий грип. Саме вони щороку забирають найбільше людських життів.

"Правило номер один – жодна їжа (поза холодильником) не повинна залишатися більш ніж на чотири години. Йдеться не лише про чотири години поспіль, а й про чотири години в сумі", - каже дієтолог Емі Гудсан.

Про продукти з найгіршою репутацію, з якими в літню спеку треба бути вкрай обережними, розказує сайт Health.

1 Бургери Недоготоване м'ясо – це ризик серйозно захворіти через підтип бактерії E. coli, який має назву O157:H7. Причому, як пояснює професор Майкл Шмідт із факультету мікробіології та імунології Медичного університету Північної Кароліни, ризик захворіти напряму залежить від того, м'ясо скількох корів пішло на фарш, який ви придбали, щоби посмажити гамбургер. Відтак безпечніше буде фарш робити самим, а готуючи котлету, слідкувати, щоби температура всередині була не нижча за 160 градусів – щоби убити E. coli.

2 Паростки Через спекотну погоду ви вирішили, про всяк випадок, не їсти м'яса, а обмежитися корисним салатиком із паростками пшениці чи сої? Ви в небезпеці. Щоби прорости, насінню та бобам потрібні тепло та волога, а це ідеальне середовище й для розмноження бактерій, зокрема Salmonella, Listeria та E. coli. Гудсан радить пасерувати паростки, перш ніж додавати в страву.

3 Заправки для салатів та морозиво Особливо це стосується салату "Цезар" – якщо ви готуєте його за традиційним рецептом і кладете в заправку сире яйце. Готові дрессінги, що продаються в супермаркеті, в цьому сенсі безпечніші, бо пастеризовані. Дієтолог Лорі Заніні радить бути вкрай обережними з усіма стравами, до складу яких входять сирі або напівготові яйця, наприклад, із домашнім морозивом – бо є великий ризик заразитися Salmonella.

4 Зелені листові овочі Власне, не самі салат, шпинат, кучерява капуста чи ендивій потенційно небезпечні, а гігієнічні звички людей, що мають із ними справу. Добрива чи брудна вода, якими поливали грядки на фермі, хворий продавець або кухар без рукавичок, одна дошка, на якій і ріжеться м'ясо, і кришиться салат. Експерти радять ретельно промивати зелені листові овочі під краном у друшляку, а потім сушити в сушарці для салату.

5 Устриці У сирих молюсках, особливо устрицях можуть жити Vibrio parahaemolyticus та Vibrio vulnifics. Другий із вібріонів є особливо небезпечним, бо здатен потрапляти в кровотік, і нерідко такі захворювання закінчуються смертю людини.

6 Дині Listeriа, що живе на шкірці дині, здатна розмножуватися навіть у холодильнику. Вона не має смаку та запаху, гине від термообробки, але може відродитися, коли продукт охолодять. Тому дині треба ретельно мити за допомогою щітки під краном. І в жодному разі не нарізати немиту диню – бо тоді бактерія потрапить зі шкірки всередину.

7 Помідори У 2006-му році в Америці сталася справжня продуктово-детективна історія: 190 людей у 21 штаті захворіли на сальмонельоз, аж поки сліди не привели до одного овочесховища в Огайо. Фахівці радять ретельно мити овочі під краном, а плоди з ушкодженнями на шкірці ліпше взагалі викинути.

8 Залишки їжі "Їжа, яка залишилася, стає проблемою, до потрапляє в небезпечну температурну зону, між 40 та 140 градусами за Фаренгейтом (між 4 та 60 за Цельсієм)", - пояснює Гудсан. Вона радить пам’ятати про правило чотирьох годин та рішучо викидати недоїдки, не наражаючи себе на ризик. Нагадаємо, важливо знати симптоми та розрізняти харчове отруєння та хвороби шлунку. Всі світлини Depositphotos

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