Лікарів по всій Україні агітують виходити на акції проти медреформи – Супрун

Міністерство охорони здоров'я отримує повідомлення від лікарів та медсестер із Києва та регіонів з інформацією про акції, які готуються наступного тижня проти медичної реформи.

Фото kurs.if.ua

Про це повідомила у Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"По закладах всієї країни у медичних працівників збирають підписи. Здебільшого мотивуючи це акцією заради погашення заборгованості заробітних плат, яка системно виникає вже далеко не перший рік поспіль. Мовляв ці підписи дозволять достукатися до безсердечного уряду, який знущається з медиків і не виділяє належної суми коштів на оплату їхньої праці", – написала Супрун.

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Акція організовується профспілками медпрацівників. Вона запланована на 19 вересня.

Лікарям пропонують запрошення на акцію.

У них ідеться про те, що медпрацівники мають бути "незгодні з несправедливими підходами до оплати праці, безсистемною, науково та економічно необґрунтованою реформою, зменшенням пільг".

"Щоосені урядом здійснюється дофінансування цієї статті витрат. За дивним збігом обставин, щороку у цей же період відбуваються різноманітні акції з вимогою того ж дофінансування", – коментує ситуацію Супрун.



"Уряд спроможний мінімізувати заборгованість по заробітних платах медиків. Сьогодні підписала відповідний проект розпорядження Кабінету міністрів України, яке буде оперативно прийнято на одному з чергових засідань уряду. Це станеться незалежно від акцій у столиці на які вас закликають йти/їхати на п‘ятихвилинках, оформляють відрядження, купують квитки (на що кошти дивним чином знаходяться)", – додає в.о. міністра.

Проти прийняття медреформи виступає і голова комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець. У блозі на "Українській правді" вона розповіла, що у випадку прийняття парламентом за її словами "антиукраїнського законопроекту, гучно названого "медичною реформою", хронічно та важко хворі люди будуть позбавлені безкоштовного потрапляння в лікарні і лікування, яке до цього їм хочаб частково забезпечувала держава.

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Профспілкові організації уже організовували мітинг проти медреформи 13 липня. Тоді під будівлю МОЗ прийшли близько 3,5 тисяч людей.