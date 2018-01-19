Супрун хоче підвищити відповідальність за невакцинацію

Міністерство охорони здоров'я буде ініціювати зміну законодавства, щоб передбачити додаткову відповідальність за невакцинацію.

Про це повідомила очільниця відомства Уляна Супрун під час виступу у Верховній Раді.

Уляна Супрун буде ініціювати зміну законодавства, щоб передбачити додаткову

відповідальність за невакцинацію. Фото Віталій Носач/rbc.ua

Вона уточнила, що "потрібно внести зміни до законів, які регламентують питання вакцинації, та посилити відповідальність за відмову від вакцинації".

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"Як це зроблено в усьому цивілізованому світі", – пояснила в.о. міністра, і додала, що такі зміни будуть подаватися від Кабінету Міністрів.

Вона пояснила, що нинішній спалах захворюваності на кір виник тому, що у 2016-му році охоплення вакцинацією від кору було нижче 50%.

У 2016-му році охоплення вакцинацією від кору було нижче 50%

Уляна Супрун зазначила, що ситуація з вакцинацією вирівнюється. У 2017 році вакцинація була на високому рівні (див. таблицю), а у 2018 році, після спалаху, "тільки у столиці за один тиждень на вакцинацію прийшли 11,5 тисяч дітей".

"Наукові дані свідчать, що у разі охоплення вакцинацією не менше 95% дітей та дорослих, за місць або півтора спалахи кору можуть припинитися", – додала очільниця МОЗу.

За її даними, станом на початок року в закладах охорони здоров’я в наявності є 516 тисяч доз вакцин. Перебої із наявністю вакцин є у Кіровоградській, Рівненській, Житомирській, Одеській, Івано-Франківській областях та у Києві, для них міністерство здійснює перерозподіл вакцин з інших регіонів.

У квітні та жовтні очікуються поставки ще по 1 мільйону доз. Вирішується питання про поставку наступної партії у коротші терміни.

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"Ще раз хочу наголосити на якості вакцин. Це є бельгійська вакцина, яка є прекваліфікована ВООЗом", – запевнила в.о. міністра.

Також Супрун нагадала, що ще 22 серпня 2017 року за результатами нарад у віце-прем'єр-міністра В'ячеслава Кириленка був розісланий спільний лист від МОЗ та Міністерства освіти та науки, яким було рекомендовано не допускати дітей, які не мають щеплень проти кору в навчальні заклади трьох областей, де було найбільше уражених.

За оперативними даними Центру громадського здоров’я, за 2 тижні 2018 року (станом на 14 січня 2018) захворіли 1285 осіб, серед них – 429 дорослих і 856 дітей (частка дітей – 67%).

В Україні немає епідемії, а спостерігається підвищення рівня захворюваності та зареєстровані 102 спалахи у 16 регіонах станом на кінець 2017 року.

Найбільший рівень захворюваності за 2 тижні 2018 року спостерігається у Івано-Франківській (275 випадків захворювання), Чернівецькій (274 випадки), Закарпатській (194 випадки) і Одеській (157 випадків) областях.

За 12 місяців 2017 року згідно з оперативними даними Центру громадського здоров’я, в Україні зареєстровано 4782 випадки захворювання на кір (1292 випадки – дорослі і 3490 – діти).

Згідно з календарем щеплень, вакцинуватись дитині потрібно в 1 рік і в 6 років.

Більше щодо профілактики кору читайте у колонці Якою є ситуація з кором в Україні, та як уберегтися від цієї недуги?