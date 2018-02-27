Керівником органу, який контролюватиме 100 млрд держкоштів на медицину, обрали топ-менеджера ISIDА

Комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала керівника органу, який контролюватиме 100 мільярдів держкоштів на медицину.

Конкурс на посаду керівника Національної служби здоров'я виграв Олег Петренко, заступник гендиректора приватної клініки ISIDA

Олег Петренко, заступник гендиректора приватної клініки ISIDA. Фото zdorov-info.com.ua

Він має досвід менеджменту найбільших приватних клінік Києва.

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Перед роботою в ISIDI Петренко був першим заступником гендиректора клініки "Оберіг". У 2005-2006 роках був радником міністра охорони здоров'я.

Він був одним з 12 експертів, які розробляли концепцію реформування системи охорони здоров'я, яка лягла в основу ухваленого Верховною Радою закону.

Петренка обрали з-поміж 14 кандидатів.

НСЗУ – це новий орган, який створюється у рамках медреформи.

Він контролюватиме всі виплати в сфері охорони здоров`я, обиратиме лікарні, які отримуватимуть гроші від держави та контролюватиме розподіл більше 100 мільярдів гривень щороку на оплату послуг пацієнтів.

Як "гроші підуть за пацієнтом", залежатиме саме від цієї служби.

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НСЗУ виступатиме замовником послуг, розраховуватиме тарифи, за якими платитиме держава за хворих, укладатиме договори про медичне обслуговування населення тощо.

Перелік кандидатів на главу НСЗУ оприлюднили менш ніж за добу до самого конкурсу та після того, як у ЗМІ почали з'являтися повідомлення про непрозорість відбору.

Проаналізували документи кандидатів теж у "пришвидшеному" темпі — за вихідні, адже прийом тривав до 23 лютого п'ятниці, а вже в понеділок стало зрозуміло, чиї документи на конкурс були прийняті.

Відповідно до переліку кандидатів, оприлюдненого Нацкомісією з питань держслужби, на місце керівника НСЗУ претендували 14 осіб.

Серед них головні лікарі, професійні держслужбовці, власники фармацевтичного бізнесу, керівники приватних клінік і навіть колишні нардепи.

Напередодні конкурсу кандидатів для "УП.Життя" аналізувала член правління "Центру протидії корупції" Олександра Устинова.