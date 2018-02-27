Куратор 100 мільярдів. Хто очолить Національну службу здоров'я

27 лютого Національна комісія з питань вищого корпусу державної служби обере керівника Національної служби здоров`я України (НСЗУ).

Це новий орган, який створюється у рамках медичної реформи та який фактично контролюватиме всі виплати в сфері охорони здоров`я, обиратиме лікарні, які отримуватимуть гроші від держави та контролюватиме розподіл більше 100 млрд гривень щороку на оплату послуг пацієнтів.

Слоган "гроші ідуть за пацієнтом", який ми часто чули від Міністерства охорони здоров`я, контролюватиме саме НСЗУ, тобто від нього залежатиме куди, скільки і за яким пацієнтом грошей піде.

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Саме НСЗУ виступатиме замовником послуг, розраховуватиме тарифи, по яким платитиме держава за хворих, укладатиме договори про медичне обслуговування населення та багато чого іншого.

Саме НСЗУ виступатиме замовником послуг, розраховуватиме тарифи, по яким платитиме держава за хворих

Словом, МОЗ тепер відійде на другий план, адже міністерство буде займатися більш стратегічними речами та розробкою політик.

Перелік кандидатів на главу НСЗУ був оприлюднений менш ніж за добу до самого конкурсу та після того, як у ЗМІ почали з'являтися повідомлення про непрозорість відбору.

Проаналізували документи кандидатів теж у "пришвидшеному" темпі — за вихідні, адже прийом тривав до 23 лютого п'ятниці, а вже в понеділок стало зрозуміло, чиї документи на конкурс були прийняті.

Відповідно до переліку кандидатів, оприлюдненого Нацкомісією з питань держслужби, на місце керівника НСЗУ претендують 14 осіб.

Серед них і головні лікарі, і професійні держслужбовці, і власники фармацевтичного бізнесу, керівники приватних клінік і навіть колишні народні депутати.

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ПРОФЕСІЙНІ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІ

До конкурсу був допущений екс-начальник відділу обігу лікарських та наркотичних засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України — Юрій Кеда.

Це цікаво, бо у серпні 2016 року він був притягнутий до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення. Обіймаючи посаду начальника відділу, який відповідав за контроль обігу ліків, сам Кеда був власником 2 компаній, які займалися оптовою торгівлею фармацевтичними виробами — ПМП "Сінтез" та ПП "Аптека Плюс".

У кінці 2017 року пан Кеда, незважаючи на попередні порушення, продав бізнес і вирішив "балотуватися" на ключову фінансову посаду в сфері охорона здоров'я в країні.

Ще одним кандидатом з досвідом роботи на держслужбі є і нинішній радник міністра юстиції Роман Усенко.

У 2013 році при адміністрації Віктора Януковича він був головним консультантом з реформування правоохоронних органів і органів юстиції, а вже з 2014 року став заступником голови Державної реєстраційної служби України.

Після цього обіймав посади директора департаменту в Мін’юсті, а пізніше був звільнений і став радником міністра.

Цікаво, що задекларувавши близько 240 тис. грн доходу за рік, керівник Департаменту зумів придбати квартиру за майже 1,5 млн.

Варто зазначити, що в той самий час коли Роман Усенко очолював департамент в Мін’юсті, дружина нинішнього держсекретаря МОЗУ Артема Янчука Тамара Мазур була помічником міністра юстиції Павла Петренка. Тепер вона заступник міністра культури.

До цього Артем Янчук працював у комісії з питань вищого корпусу державної служби, яке пізніше перейменували в агентство і яке зараз і проводить конкурс на керівника НСЗУ.

З БІЗНЕС-ПОЛІТИКИ В МЕДИКИ

Микола Сліпченко — власник бізнесу по торгівлі фармацевтичними та стоматологічними матеріалами.

Член політбюро Тернопільської міської організації Батьківщини, від якої у 2014 році був кандидатом до Тернопільської міської ради. Входить до складу Координаційної ради МОЗ з питань стоматології, секретарем якої є його дружина Тетяна.

Тетяна Сліпченко, до речі, досить успішний бізнесмен — разом з дружиною головного лікаря Тернопільської міської комунальної стоматологічної поліклініки Олександра Кухарчука Неонілою.

Скромний лікар нескромно задекларував 3 будинки — на 166, 298 та 831 метрів квадратних, але судячи з усього — основний дохід це бізнес дружини від продажу стоматологічних матеріалів.

Щоправда сам лікар "забув" задекларувати спільний бізнес дружини Неоніли Кухарчук та Тетяни Сліпченко — компанію "Дезінфекційна агенція".

Сам Микола Сліпченко володіє та є кінцевим бенефіціаром компанії "Дентал депо", що здійснює оптову торгівлю фармацевтичними товарами.

Цікаво, що тернопільський бізнесмен вже не перший раз подається на державну службу. Нещодавно, зокрема, він подавався на посаду заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів.

Одним з перших прізвищ, які неможливо не пізнати в переліку кандидатів, є Руслан Світлий, який з 2014 року обіймає посаду гендиректора комунального підприємства "Фармація".

Саме КП "Фармація" називають монополістом на ринку закупівель ліків для державних програм КМДА. Воно не раз фігурувало в гучних скандалах щодо закупівлі ліків за завищеними цінами.

Так рік тому вибухнув гучний скандал, коли студентська поліклініка Києва замовила у "Фармації" ліки у 3 рази дорожче ринкової ціни, а місяцем пізніше столична "Дерматовенерологія" встановила рекорд по ціні нітрогліцерину, купивши його в 2,5 рази дорожче у того ж КП "Фармація".

І хоча КМДА радо звітувало про підвищення прибутковості "Фармації", журналістські розслідування показують, що зроблено це було перш за все за рахунок завищення цін на препарати і покриття різниці за рахунок "Карти киянина", тобто міського бюджету.

Схема проста — ціна завищена в рази, але за соціальною програмою тобі дають знижку, різниця якої покривається за рахунок міського бюджету, тобто грошей тих же киян.

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Ще одним політиком-бізнесменом, що претендує на посаду голови Нацслужби здоров'я є Лідія Котеляк, колишній народний депутат Верховної ради України 2012-2014 років від "Батьківщини".

До охорони здоров'я пані Котеляк ніколи не мала жодного стосунку, оскільки більше цікавилася питаннями природних ресурсів та навіть балотувалася нещодавно на Голову Державного Агентства Рибного Господарства України.

З рибним агентством усе зрозуміло, адже у родини Котеляк свій бізнес, пов'язаний з рибним промислом, хоча місцеві мешканці і звинувачували компанію пані Котеляк ТОВ "Антина" у браконьєрстві.

Варто відмітити той факт, що поки Лідія Котеляк організовує Всеукраїнську партію "Матерів мобілізованих" — готель її чоловіка до цих пір успішно функціонує в окупованому Криму. Товариство "Імперіал-2011", вказане нею в декларації, знаходиться в Ялті і зареєстроване на чоловіка екс-депутатки. Готель з такою ж назвою прямо зараз можна забронювати на Booking.com. Адреси готелю і товариства співпадають.

Претендує на посаду Головного медрегулятора країни ще один бізнесмен та член Партії Регіонів Ігор Свиридов. У 2010 році, будучи першим заступником комунального підприємства "Донецькміськводоканал", він був обраний депутатом Донецької міської ради від Партії Регіонів.

Дивним чином пан Свиридов "забув" вказати у декларації будь-які доходи свої чи дружини, хоча і зазначив роботу за сумісництвом.

Але варто звернути увагу на інше: за часів його депутатства, фірма, яка до цього належала Свиридову, почала вигравати державні тендери у Донецьку. Займаючи посаду голови правління ПАТ "Донвугводоканал" він конкурував на торгах знову ж таки з фірмою, яка раніше належала йому, отримуючи підряди від Донецької міськради на десятки мільйонів.

Тепер пан Свиридов — бізнесмен, який щоправда більше пов'язаний з будівельним бізнесом, ніж охороною здоров'я.

Але найбільш впливові соратники в іншого "успішного бізнесмена", а скоріше — виконавця і "сірої конячки конкурсу" — Мирона Найди.

Вказавши головним місцем роботи компанію "Фінхелпфарм", пан Найда мабуть сподівався таким чином привернути увагу до свого досвіду в медичній галузі.

От тільки жодного відношення компанія "Фінхелпфарм" до фармацевтичного бізнесу не має, оскільки займається наданням фінансових та кредитних послуг.

Одним з бенефіціарних власників компанії "Фінансова компанія "Фінхелпфарм", є Олександр Вікторович Матюшок, виконавчий директор іншої компанії, вказаної Найдою роботодавцем — НТІ.

Крім того, Мирон Найда задекларував досить багато акцій компаній, що належать найбільш впливовим олігархам країни — "ДТЕКу", "УКРНАФТИ", а також "Київобленерго".

Але привертає увагу інша цікава компанія, у якій пан Найда працює головним фахівцем — ТОВ "КУА ВАЛПРИМ". Засновниками "КУА "Валприм", за інформацією "Наші гроші", є кіпрська компанія "Осіаніо Ентерпрайзес Лімітед" (99,99%) і киянин Володимир Боровик.

КУА "Валприм" бере участь у проектах організації будівництва житлових комплексів "Комфорт-Таун", "Сentral Park" і "Tetris Hall", які реалізує група компаній KAN Ігоря Ніконова, колишнього очільника КМДА.

Саме до документів компанії "КУА ВАЛПРИВ" у січні 2016 року хотіли отримати доступ детективи НАБУ, але суд їм відмовив.

До цього Найда багато років працював на Таріела Васадзе, власника корпорації "УкрАвто" та колишнього бізнес партнера Президента Петра Порошенка, тому, судячи з усього, бізнес-зв’язків у нього вистачає.

ГОЛОВНІ ЛІКАРІ

На керівника Нацслужби здоров’я подалися і 3 головних лікаря: Ігор Лукашенко, головний лікар Чуднівської центральної районної лікарні, Сергій Горбань, головний лікар ТОВ "Фарм Макс", а до цього очільник комунального закладу — Броварський районний центр медико-санітарної допомоги, та Анатолій Побережний, Головний лікар ТОВ "Поділля Медфарм".

Ігор Лукашенко — лікар-хірург, дружина якого працює в цій же лікарні. Півтора роки тому вони придбали 2-кімнатну квартиру, мають 1 авто. У 2015 році він балотувався на виборах до Житомирської обласної ради від "Народної партії".

Сергій Горбань наразі керує невеликою клінікою з лікування алко- та наркологічної залежності "Фарм Макс" в Броварах, а в 2016 році півтора місяці обіймав посаду керівника Броварського ЦПМСД.

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Більш цікавим є перелік компаній, пов'язаних з Анатолієм Побережним. Окрім того, що він є головним лікарем та бенефіціаром ТОВ "Поділля Медфарм", він є також бенефіціаром ще трьох бізнесів: ТОВ "Ірина-2" та дочірніх підприємств "Ізяслав-РТБ" та "Альтернатива", який знаходиться в стані припинення.

Варто відмітити, що Анатолій Побережний постійно, хоч і під різними прапорами, балотується, як до Верховної Ради так і місцевих рад. У 1998 році шляхом самовисування балотувався до Верховної Ради 3-го скликання, у 2002 — уже намагався пройти туди від СДПУ(о), у 2007 — від НУНС, у 2010 на місцевих виборах від Єдиного Центру Балоги.

Досить довго пан Побережний обіймав і посади в керівних органах охорони здоров'я області. У 2007 — був першим заступником начальника управління охорони здоров'я Хмельницької ОДА, а у 2008 вже очолив комунальне підприємство "Фармація".

Цікаво, що Побережний, який балотується на посаду головного медрегулятора країни, відповідно до нещодавно ухваленої медичної реформи, є представником партії "Відродження", яка жорстко критикувала реформу охорони здоров'я та не голосувала за неї. Так само, як і не голосувала "Радикальна партія Олега Ляшка", депутатом від якої в Ізяславській міськраді є дружина Побережного — Побережна Наталія Василівна.

ЮРИСТИ

Подалися на конкурс і 2 юристи: засновник Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги Андрій Вишневський та Марина Слободніченко, партнер юридичної компанії "Юрімекс".

Андрій Вишневський сім років працював на різних посадах у Нацдержслужбі. 6 років працював в структурах Мін’юсту, екс-заступник міністра юстиції, член Асоціації правників України, ніколи не працював з фармацевтичним чи медичним бізнесом, але має досвід створення з нуля державних структур.

Він запустив по всій Україні центри надання безоплатної правової допомоги. Тим не менше в червні 2017 року подав у відставку з посади заступника міністра юстиції з формулюванням, що не хоче бути причетним до "імітації реформ", звинувативши міністра юстиції Павла Петренка у спробі "підім'яти" під себе систему державних адвокатів.

Марина Слободніченко ж навпаки займалася фармацевтичним та медичним правом, але не має досвіду роботи в державних структурах.

Співвласниця компанії "Кайрос Груп", яка окрім всього навчає тендерним закупівлям, та екс-керівник юридичного управління в ТОВ "М.С,Л", яке є власником "Лото-забава".

Разом з іншим засновником цих же компаній та членом Опікунської Ради НДСЛ "Охматдит" Данилом Гетьманцевим входить до керівних органів ГО "Центр прозорості будівництва", яка скопіювала проект COST представлений в Україні міжнародною антикорупційною організацією Transparency International.

Саме ця ГО виступала третьою стороною меморандуму по добудові "ОХМАТДИТу" між ТОВ "Альтіс Констракшн" та ДП "Укрмедпроектбуд". Пізніше керівник ДП "Укрмедпроектбуд" Ірина Коваль була заарештована за підозрою в махінаціях із будівництвом державної клініки.

РОЗРОБНИК ТА ПРОТИВНИК РЕФОРМИ

Окремо варто відмітити 2 інших кандидатів: Олега Петренко, заступника гендиректора приватної клініки "ISIDA", та Оксану Солдатенко, науковця та викладача Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка.

Олег Петренко має досвід менеджменту найбільших приватних клінік Києва. Перед роботою в ISIDI він був першим заступником гендиректора клініки "Оберіг". У 2005-2006 роках був радником міністра охорони здоров'я.

Варто відмітити, що Петренко був одним з 12 експертів, які розробляли концепцію реформування системи охорони здоров'я, яка лягла в основу ухваленого Верховною Радою закону.

У секретаріат групи увійшли нинішні 2 заступники міністра охорони здоров'я — Ольга Стефанишина та Павло Ковтонюк.

Оксана Солдатенко разом з чоловіком володіють ТОВ "Сота", фактично невеликим кафе в Ірпіні. 7 років поспіль Солдатенко була директором "Науково-дослідного інституту фінансового права Національного університету державної податкової служби України", обіймала посаду декана юридичного факультету КНЕУ.

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Цікаво, що створення НСЗУ, яким хоче керувати Оксана Солдатенко, передбачається саме цим закононом.

Окрім того, сама Солдатенко в своїх публічних виступах стверджувала, що "зібраних коштів не вистачить на широкий перелік медичних послуг, гідну оплату праці медичного персоналу, забезпечення відповідної якості цих послуг тощо без введення співоплати, яка не передбачена у тій редакції законопроекту №6327, за яку проголосували народні депутати у другому читанні".

Яким чином пані Солдатенко хоче керувати інституцією, яку вважає приреченою на провал питання риторичне…

Уже 27 лютого Комісія з Нацдержслужби за один день збирається проспівбесідувати, протестувати та оцінити всіх кандидатів.

Від обраної людини залежатиме те, чи побачимо ми нову медицину за кілька років, чи далі житимемо в пост-совку, з "безкоштовними" послугами і височезними цінами в лікарнях.

Олександра Устінова, член правління "Центру протидії корупції", спеціально для УП.Життя