У 2018 році "Доступних ліків" роздадуть на мільярд

У бюджеті 2018 року на програму отримання безкоштовних ліків або медпрепаратів із невеликою доплатою "Доступні ліки" передбачено 1 мільярд гривень.

Про це на засіданні уряду повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Їх можуть отримувати пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою, а у 2018 році цей перелік розшириться ще для 3 захворювань: хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, депресивних станів та для здоров’я матері і дитини під час вагітності

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За цією програмою у 2017 році лікарі виписали 15,5 млн рецептів на 708 мільйонів гривень.

"У бюджеті 2018 року ця сума зросла на 30% і становить мільярд гривень", – сказала очільниця МОЗ.

Загалом в Україні в програмі беруть участь 7 138 аптек, тоді як під час запуску програми їх було 4900. Супрун запевняє, що це кожна третя аптека в країні.

Якщо враховувати кількість аптек, що найкращий доступ до "Доступних ліків" мають пацієнти Львівщини – 1140 пацієнтів на 1 аптеку, сказала очільниця МОЗ.

1332 пацієнти припадає на 1 аптеку в Києві, 1364 – у Вінниці.

Очільниця МОЗ також повідомила, що за рік роботи "Доступних ліків" в середньому знизилася кількість викликів з підозрою на інфаркт на інсульт на більш ніж 4%, на приступи бронхіальної астми – 6%, а також збільшилася кількість пацієнтів з нормалізованим цукром в крові при діабеті ІІ типу на 7%.

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"Багато людей, які мають хронічні хвороби серця, бронхіальну астму, діабет, не могли собі дозволити постійно купувати ліки, бо дорого і недоступно.

Ми зробили чесну програму. 8 мільйонів українців щодня користуються програмою "Доступні ліки", отримують ліки за своїми хворобами за рецептом лікаря. За кожного з 8 мільйонів держава розрахувалася на 100%", – сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За словами керівниці МОЗ, кількість безкоштовних ліків зросла вдвічі.

"Минулого року було 23 препарати без співоплати, сьогодні вже 47. Їх можна отримати в аптеці безкоштовно", – розповіла Супрун.

Вона також повідомила, що з квітня 2017 року "Доступні ліки" в кожній області отримували 10-30 тисяч пацієнтів залежно від кількості населення.

Зараз ця кількість зросло до 100-300 тисяч пацієнтів у кожному регіоні – це в 10 разів більше, ніж на початку програми.

"Для долучення до програми деякі виробники знизили ціну (на ліки – УП) на майже 60%. За ними дослідження "Рейтингу", програму підтримують 90% українців", – прозвітувала Супрун.