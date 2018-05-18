МОЗ планує відмовитися від дозволів знахарям та цілителям

Міністерство охорони здоров'я України підготувало законопроект, який скасовує видачу спеціального дозволу від МОЗ на заняття народною медициною.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила очільниця МОЗ Уляна Супрун.

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До сьогодні українське законодавство визначає народну медицину як метод оздоровлення, профілактики, діагностики та лікування, які ґрунтуються на досвіді багатьох поколінь людей, усталені в народних традиціях і не потребують державної реєстрації.

Однак наявність спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) у фізичної особи-підприємця, який володіє народними методами лікування, не дає гарантії захистити конституційні права громадян.

"По-перше, ані наукою, ані законодавством не передбачено критерії підтвердження досвіду багатьох поколінь та усталеності у народних традиціях.



По-друге, будь-які методи оздоровлення, діагностики та лікування мають бути безпечними та дієвими для пацієнтів", – пише Супрун.

Підготовлений законопроект передбачає скасування статті 74 основ законодавства України про охорону здоров'я, яка передбачає порядок видачі дозволів на заняття народною медициною.

У законопроекті йдеться, що:

МОЗ не має можливості перевірити, чи є запропонований "цілителем" метод лікування безпечним та ефективним для пацієнтів. Для цього необхідно проводити ретельні наукові дослідження за стандартами доказової медицини, які тривають роками.

МОЗ не може приймати у "цілителів" "обґрунтування" їх "методик", оскільки ці "обґрунтування" лежать поза межами науки та раціональної картини світу.

МОЗ не є компетентним у етнології та культурології і не може перевірити, чи є запропонований "цілителем" метод лікування дійсно заснованим на традиціях певного народу.

"Якщо його ухвалять, це не означатиме, що люди, які практикують цілительство, не зможуть цим займатися, – пояснює Супрун. –

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Проте їхня діяльність не визнаватиметься законом як така, що може допомогти комусь не хворіти чи вилікуватися".

Пацієнти, які звертатимуться до гомеопатів чи знахарів, бачитимуть, що їхня діяльність не підкріплена жодними державними документами, а отже це не є місцем, де надається медична допомога.

Нагадаємо, що у січні 2018 року МОЗ виступило з ініціативою скасувати спеціальний дозвіл на зайняття народною медициною (цілительством) шляхом внесення змін у закон, який передбачає порядок видачі зазначеного дозволу.

Тоді відповідні зміни винесли на громадське обговорення.