8 мільйонів українців вже обрали свого лікаря – Супрун

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12 червня 2018

Більше 8 мільйонів українців вже обрали свого лікаря.

Про це повідомила очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Twitter.

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"Працюємо далі, незважаючи на атаки ворогів змін", – написала вона.

Нагадаємо, з липня 149 медзакладів первинки – де працюють сімейні лікарі, педіатри та терапевти – у 22 областях України розпочинають роботу з Національною службою здоров’я. 

Повний їх перелік можна переглянути ТУТ

Це означає, що вони почнуть отримувати фінансування за новою моделлю – саме туди першими гроші підуть за пацієнтом.

Детальніше про це можна прочитати ТУТ

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