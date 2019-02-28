Хто зафіксує вашу згоду на посмертне донорство органів. Зміни законодавства

Згоду на посмертне донорство органів фіксуватимуть сімейні лікарі.

Вони вноситимуть таке бажання пацієнта до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ).

Згоду на посмертне донорство органів фіксуватимуть сімейні лікарі.

Фото AntonMatyukha/Depositphotos

Це визначено новим законом, який Верховна Рада ухвалила у четвер, 28 лютого 2019 року.

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Використання ЄДІСТ стане обов’язковим з 1 січня 2020 року. До цього часу організація трансплантації здійснюватиметься на основі інформації, що міститься на паперових носіях.

Відповідно до прийнятого закону, приймати рішення про трансплантацію органів від неживого донора та визначати черговість пацієнтів у списку очікування буде консиліум лікарів медзакладу, що виконує трансплантацію.

Документом також розширено перелік осіб, які є близькими родичами:

донорами для родинної трансплантації тепер зможуть бути двоюрідні брати і сестри, дядьки, тітки та племінники;

донорами кісткового мозку – повнорідні брати та сестри віком до 18 років.

Також були прийняті технічні зміни щодо розмежування функцій оплати та організації трансплантації.

Національну службу здоров’я України визначено фінансовим оператором, що оплачуватиме послуги з трансплантації з 1 січня 2020 року. Усі інші функції з організації трансплантації покладено на окремий Уповноважений орган з питань трансплантації.

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