Як поскаржитися на лікаря: покрокова ІНСТРУКЦІЯ. Терміни, закони, відшкодування

Ми маємо право на своєчасне і якісне отримання медичної допомоги, обирати варіанти лікування, знати про свій стан і можливі наслідки хвороб.

Все це знаємо. Але що відбувається, коли щось йде не так і допомога обертається шкодою?

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Кожен пацієнт може поскаржитися і отримати компенсацію, якщо його здоров’ю заподіяно шкоди. Як це зробити, коли, з кого вимагати стягнення, які потрібно документи та що слід врахувати розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

КОЛИ І КУДИ СКАРЖИТИСЬ НА РІШЕННЯ ЧИ ДІЇ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Ви можете поскаржитись усно або письмово.

Оптимальний варіант – письмове звернення: зареєстрована заява зобов’язує установу надати вам відповідь.

Тож якщо особисто приносите заяву, попросіть зареєструвати її, а якщо надсилаєте поштою, то рекомендованим листом чи з повідомленням про вручення.

Якщо звернення надсилається електронною поштою, то треба вказувати електронну адресу, на яку має прийти відповідь – це вимога Закону України "Про звернення громадян".

У заяві важливо зазначити: Прізвище, ім’я, по батькові повністю; Місце проживання; Суть питання і чітке формулювання прохання чи вимоги (якщо ви хочете бути присутнім при розгляді звернення, це також потрібно вказати); Підпис і дату.

Якщо ваші права порушують:

Спочатку звертатися слід до найближчого керівного органу (особи) медпрацівника (установи), яка надала вам неякісні послуги. Зазвичай, почати слід з головноголікаря.

зверніться до головного лікаря із письмовою заявою/скаргою і попросіть її зареєструвати (в такому разі вам зобов'язані надати відповідь);

якщо не вдалося владнати ситуацію, зверніться у департамент/управління охорони здоров’я вашого міста чи області із письмовою заявою/скаргою і попросіть вхідний номер (це допоможе дізнаватися хід розгляду вашого питання);

якщо не вдалося владнати ситуацію, зверніться на гарячу лінію місцевих органів виконавчої влади;

якщо не вдалося владнати ситуацію, зверніться на гарячу лінію Уряду за телефоном 1545.

Будь-який громадянин має право подати заяву про проведення клініко-експертної комісії в міських, районних, обласних департаментах охорони здоров’я, а також КЕК МОЗ України.

Такі комісії контролюють якість надання допомоги і розглядають усі випадки, в яких може йтися про неналежну допомогу пацієнту – від випадків з розбіжністю діагнозів до летальних.

Ще один спосіб захисту – звернення до Інспекції з питань захисту прав споживачів.

Незалежно від рівня розгляду звернень це завжди безоплатно.

Якщо на жодному з етапів не вдалося владнати ситуацію, пацієнт має право звернутись до суду.

За безоплатною правовою допомогою можна звернутись до Центрів з надання безоплатної правової допомоги.

Скільки часу можуть розглядати звернення на рівні департаментів охорони здоров'я та інших владних представництв: до 15 днів – звернення, які не потребують додаткового вивчення; до 30 днів – звернення, які потребують додаткового вивчення; до 45 днів – звернення, вивчити обставини яких неможливо у 30-денний термін; про це мають повідомити людині, яка подала звернення.

ЯК ОТРИМАТИ КОМПЕНСАЦІЮ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ЗДОРОВ'Ю

Відповідальність за вчинення шкоди (моральної чи матеріальної) несуть заклади охорони здоров’я, а також медичні працівники, які займаються приватною практикою.

Тобто відповідачем у судововій справі є роботодавець (заклад охорони здоров’я чи ФОП), медичний працівник, дії якого спричинили шкоду, буде третьою особою.

Якщо йдеться про компенсацію матеріальної шкоди, то підставою можуть бути як протиправні дії медперсоналу, так і їх бездіяльність, внаслідок чого здоров’ю пацієнту завдано шкоди.

Майнова шкода в охороні здоров’я – це або реальні збитки (наприклад, витрати на препарати, протезування, діагностику, лікування та реабілітацію, посилене харчування, сторонній догляд тощо) або втрачені можливості доходу (наприклад, коли людина через лікарську помилку втратила працездатність).

Ступінь втрати працездатності визначає судово-медична експертиза. Так само експертиза має підтвердити необхідність подальшої реабілітації, лікування тощо.

Важливо: витрати на майбутнє лікування потерпілий не отримує "на руки" – кошти заклад охорони здоров’я перераховує організації, яка має надати відповідні послуги потерпілому.

У випадку смерті людини через неправомірні дії медиків відшкодовуються витрати на поховання і усі пов’язані з цим витрати.

Крім того, кожен українець має право на на компенсацію моральної шкоди. Цей вид відшкодування призначається незалежно від призначення чи розміру компенсації майнової шкоди.

Важливо: моральну шкоду також треба довести. Стани "я розізлився", "мені стало неприємно" – це не привід для призначення компенсації моральної шкоди.

Часто використовують судовопсихологічну експертизу, коли психолог-судовий експерт встановлює наявність або відсутність ознак заподіяння особі моральної шкоди, а також визначає матеріальний еквівалент моральної шкоди.

Досить поширеним доказом у справах про компенсацію моральної шкоди є висновки медиків (наприклад, записи лікаря-психіатра про стан пацієнта в первинній медичній документації) щодо стану здоров’я позивача й обумовленості негативних емоційно-вольових переживань погіршенням стану здоров’я.

ЗАКОНИ, ДЕ ЗАКРІПЛЕНО ПРАВА НА ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ МЕДИКІВ І КОМПЕНСАЦІЮ

Право на подання скарги закріплено в Європейській хартії прав пацієнтів (стаття 13), Конституції України (стаття 40), Основах законодавства України про охорону здоров’я (стаття 6).

Право на компенсацію закріплено в Європейській хартії прав пацієнтів (стаття 14), Конституції України (стаття 3, ч. 1), Основах законодавства України про охорону здоров’я (стаття 6), Цивільному кодексі України (статті 22 (ч. 1), 23, 906, 1166 (ч. 1, 2), 1167 (ч. 1), 1168, 1195-1203, 1209), Про захист прав споживачів (статті 4 (п. 5 ч. 1), 16).

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