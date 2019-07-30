Хочемо встигнути за 6-8 місяців: Радуцький про перші кроки в медреформі

У президента і партії "Слуга народу" є "вікно можливостей" – від 6 до 8 місяців.

"Тому все, про що я кажу, ми маємо встигнути за цей час. Звісно, хотілося б витратити 10 років, але маємо лише 6-8 місяців", – сказав в інтерв’ю Інтерфакс-Україна розповів Михайло Радуцький, ймовірний майбутній міністр охорони здоров’я від партії "Слуга народу".

Він засновник клініки "Борис" і новообраний депутат від партії "Слуга народу".

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Радуцький також розповів про перші їхні кроки щодо медреформи.

1 – перепис населення

За словами Радуцького, Зеленський обіцяє перепис ще цього року.

"Як можна робити розрахунки на медицину, не знаючи кількості населення? Думаю, в країні 30 млн, хтось вважає, що 28 млн, хтось – 42 млн".

Радуцький додає, що 42 млн - дані 2001 року. Відтоді перепису не було.

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2 – аудит стану системи медицини

Радуцький переконує, що аудит проводитимуть одночасно по всій країні з залученням когось з першої "п’ятірки".

Він запевнив, що це "невеликі гроші":

– Більше того, ми розуміємо, що це будуть за гроші.

Ми не будемо залучати кредити, не братимемо з бюджету зайвих коштів.

Далі, обіцяє Радуцький, ми оцінимо матеріально-технічний стан медицини.

3 – ухвалення медичних протоколів

За словами Радуцького, в Україні вони не можуть бути міжнародними, на англійській мові. Протоколи мають бути українською:

"Це можуть бути протоколи, взяті у якоїсь передової країни, але адаптовані під нашу матеріально-технічну базу.

Якщо порівнювати стан лікарень, умовно, в Житомирі і Києві, і діяти за київським протоколом, то житомирські лікарі сядуть до в’язниці, бо не зможуть виконати протокол.

Треба або підняти всі лікарні на один рівень до, наприклад, Інституту Стражеско чи Амосова, або взяти нижню планку, піднімаючи її щоразу.

Протоколи мають бути під то, що є середнім по країні, що зможе застосувати кожна клініка".

Претендент на посаду очільника МОЗ додає, що тоді за протоколами прийматимуть стандарти якості, а після цього розраховуватимуть тарифи.

Радуцький переконує, що без ухвалених протоколів і стандартів неможливо коректно порахувати вартість і тарифи:

"Тому витрати на фінансування "вторинки" та "третинки" (лікарні), які сьогодні запропоновані - це популізм.

Ми не можемо отримати відповідь, як розраховували запропоновані тарифи.

Спочатку треба підрахувати затрати, собівартість, додати розвиток і тоді визначиться ціна"

Ймовірний очільник МОЗ також заявив, що те, що вже працює в медреформі, не зупиниться.

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