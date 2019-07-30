Те, що вже працює в медреформі, не зупиниться: ймовірний очільник МОЗ Радуцький

Те, що вже працює в медицині за медреформою, не зупиниться.

Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна розповів Михайло Радуцький, ймовірний майбутній міністр охорони здоров’я України.

Він засновник клініки "Борис" і новообраний депутат від партії "Слуга народу".

"Ніхто нічого не планує ламати, щоб потім будувати з нуля. Буде проведений аудит, все позитивне залишиться.

Все, що не вдалося, спробуємо відновити чи змінити. Шашкою рубати ніхто не збирається.

Те, що уже працює, не зупиниться. Бюджет 2019 року ухвалений, закони діють.

Ми не збираємося скасовувати закон, це аматорський рівень".

За словами Радуцького, країну зупинити неможливо:

"Все, що сьогодні відбувається в охороні здоров’я, засноване на нормативних актах, постановах уряду чи законах, зокрема, "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".

Ніхто не збирається їх зупиняти, ніхто цього робити не буде.

Все, що йде по закону, буде продовжено, для подальших дій ми проаналізуєммо результати аудиту".

Радуцький запевнив, що "первинку", тобто сімейну медицину, "ніхто чіпати не буде".

І додав: "Але ми уже бачимо, що в ній є деякі нюанси: через те, що не провели базові розрахунки, в 2019 році вийшло, що "первинці" не вистачило коштів, тому довелося в середині року додавати мільярд з "вторинки".

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