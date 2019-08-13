У Києві – наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності України: директор ДОЗ столиці

У Києві – наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності України.

Про це повідомляє директорка Департаменту охорони здоров’я Києва Валентина Гінзбург.

За її словами, за 6 місяців 2019 року в Києві на кір захворіло понад 5000 осіб, із яких майже 3000 – дорослі. Це втричі більше, ніж за такий же період 2018 року.

Підіть до сімейного лікаря і при потребі зробіть щеплення від кору. Фото: RobHainer/Depositphotos

Близько 50% хворих потребували госпіталізації через тяжкий перебіг хвороби. Цього року від кору померло 2 дорослих, які не були щеплені та звернулися до лікарів запізно.

"У 2015 році в Києві на кір хворіло 5 осіб. У 2016 – 3. У 2017 – 87. У 2018 – 3045. А за півроку 2019 – понад 5000!

Це не просто сумна статистика. Це реальна загроза. Результат антивакцинальних кампаній та недбалого ставлення до здоров’я свого та своїх дітей!

Йдеться про персональну відповідальність кожного.

Сьогодні вже нічого, крім щеплень, не убезпечить Київ від спалахів та епідемій вакцинокерованих інфекційних хвороб", – додала вона.

За висновками фахівців, планові щеплення в попередні роки не отримала багато дітей до 5 років та 7-14 років.

"Це діти, які вже повертаються після літнього відпочинку зі всіх куточків країни, у вересні підуть до дитячих садочків та шкіл, і ми будемо мати новий спалах. І не лише кору.

Зараз доречно передбачати і зріст захворюваності на інші небезпечні для дорослих та дітей хвороби, наприклад – дифтерію.

Я стверджую, що батьки, які не хочуть щеплювати дитину, та дорослі, які мають показання та нехтують імунопрофілактикою – наражають власних дітей, себе та всіх навколо на небезпеку", – попередила директорка департаменту.

Вона просить киян визначитися щодо необхідності вакцинації з лікарем, з яким підписана декларація, і в найближчі дні провести щеплення.

Гінзбург додала, що у комунальних медзакладах у наявності є понад 57 тисяч доз вакцини для профілактики кору, краснухи та паротиту.

Це дає змогу щепити всіх дітей згідно з календарем, і без вікових обмежень вакцинувати дорослих – найперше тих, хто має низький титр антитіл до кору (якщо вакцинальний статус невідомий, варто зробити такий аналіз).

Обов’язково показана вакцинація людям з низьким імунітетом до кору, якщо вони у групах професійного ризику (вчителі, медики, працівники силових структур, студенти), або були в контакті з хворими (необхідно щепитися впродовж перших 72 годин).

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