5-річна дитина з протипоказанням до щеплення померла від кору – ЦГЗ

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30 серпня 2019

Від кору померла дитина, яка мала протипоказання до щеплення.

Про це на своїй офіційній сторінці на Facebook повідомляє Центр Громадського Здоров'я (ЦГЗ).

У сім’ї спершу захворів старший брат хлопчика, який також не був вакцинований, проте не мав жодних протипоказань.

Померлій дитині було 5 років.

За даними ЦГЗ, з початку спалаху кір забрав життя вже 40 людей, загалом в Україні на це захворювання перехворіло понад 115 000 осіб.

Для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати дві дози вакцини проти кору.

МОЗ закликає всіх дотримуватися Календаря профілактичних щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо їх пропустили.

Дорослі та діти мають можливість вакцинуватися безоплатно: вікові обмеження на безоплатне щеплення від кору скасовано.

Також можна вакцинувати немовлят віком від 6 місяців, для яких кір особливо небезпечний.

Крім того, щеплення мають отримати діти, чиї батьки брали фальшиву довідку про вакцинацію.

Нагадаємо, що Київська міська державна адміністрація заявила, що не може не пускати в школу нещеплених дітей.

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